Николай Матвиенко может сменить клубную прописку в ближайшем будущем.

Защитник национальной сборной Украины Николай Матвиенко может покинуть донецкий "Шахтер" в зимнее трансферное окно.

По информации TEAMtalk, в услугах украинца заинтересованы несколько клубов Английской Премьер-лиги. Среди них "Вест Хэм", "Эвертон", "Кристал Пэлас", "Бернли" и "Шеффилд Юнайтед".

Кроме того, ранее пытался подписать Матвиенко также английский, "Брентфорд", но переход украинца так и не состоялся. Сообщается, что защитник "горняков" все еще находится "на карандаше" у "пчел".

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Действующий контракт Николая Матвиенко с донецким "Шахтером" истекает в июне 2027 года.

В текущем сезоне 27-летний защитник сыграл шесть матчей за "Шахтер", в которых забил 3 гола.

Отметим, что ранее украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко заявил, что очень давно ждет Николая Матвиенко в чемпионате Англии.

Добавим, что Матвиенко играет за "Шахтер" с 2015 года. Он является воспитанником "горняков". Всего за донецкий клуб Николай сыграл 175 матчей, забил 11 голов и отдал 11 голевых передач. Также он на правах аренды выступал за львовские "Карпаты" и полтавскую "Ворсклу".

В составе национальной сборной Украины Матвиенко сыграл 59 матчей.

Портал Трансфермаркт оценивает трансферную стоимость украинца в 20 миллионов евро.

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