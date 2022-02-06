В воскресенье, 6 ферваля, нападающий сборной Украины Даниил Сикан дебютировал в составе "Ганзы" из Ростока.
В рамках 21-го тура второй немецкой Бундеслиги "Ганза" играла против "Динамо" из Дрездена на выезде. Игра завершилась разгромной победой гостей со счетом 4:1.
20-летний украинский форвард вышел на замену на 71-й минуте встречи. Сикан заменил автора дубля Джона Верхука, но за отведенное ему время голевыми действиями, как и вся остальная команда, не отличился.
"Динамо Дрезден" - "Ганза" - 1:4
Голы: Каде, 63 - Вергук, 6, 18, Фролинг, 10, 13
"Динамо Дрезден": Митрюшкин, Беккер (Маи, 24), Золльбауэр, Элерс (Борелло, 69), Леве, Каде (Вайхраух, 77), Штарк, Мершель (Дрхал, 24), Майер, Кенигсдорффер, Дафернер
"Ганза": Кольке, Беккер, Россбах, Мэлоун, Найдхарт, Беренс (Ингельссон, 78), Фреде, Райн (Бан, 62), Вергук (Сикан, 71), Дульевич (Брейер, 78), Фролинг (Риццуто, 62)
Предупреждения: Дафернер, Майер, Штарк - Россбах, Фреде
После 21 тура "Ганза" набрала 24 очка и поднялась на 12 место в турнирной таблице второй Бундеслиги, а у "Динамо Дрезден" те же 24 балла и 13 строчка.
Читайте такжеАталанта с Малиновским в составе сенсационно проиграла аутсайдеру Серии А (видео)Даниил Сикан: что о нем известно
- Сикан является воспитанником "Полесья" и "Карпат". Его первым профессиональным клубом стали львовские "Карпаты".
- Зимой 2019 года Сикан перешел из "Карпат" в донецкий "Шахтер" за €150 тысяч.
- За период карьеры в "Шахтере" сыграл 22 матча и отметился 2 забитыми голами. Сдавался в аренду в "Мариуполь", где сыграл 22 игры и отметился 4 забитыми голами.
- Контракт Сикана с "Шахтером" рассчитан до лета 2023 года.
- Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €1,5 миллиона.
- С 2021 года Сикан вызывается в национальную сборную Украины, за которую сыграл 4 матча и отметился одним забитым голом.