Даниил Сикан сыграл первый матч в составе "Ганзы".

В воскресенье, 6 ферваля, нападающий сборной Украины Даниил Сикан дебютировал в составе "Ганзы" из Ростока.

В рамках 21-го тура второй немецкой Бундеслиги "Ганза" играла против "Динамо" из Дрездена на выезде. Игра завершилась разгромной победой гостей со счетом 4:1.

20-летний украинский форвард вышел на замену на 71-й минуте встречи. Сикан заменил автора дубля Джона Верхука, но за отведенное ему время голевыми действиями, как и вся остальная команда, не отличился.

"Динамо Дрезден" - "Ганза" - 1:4

Голы: Каде, 63 - Вергук, 6, 18, Фролинг, 10, 13

"Динамо Дрезден": Митрюшкин, Беккер (Маи, 24), Золльбауэр, Элерс (Борелло, 69), Леве, Каде (Вайхраух, 77), Штарк, Мершель (Дрхал, 24), Майер, Кенигсдорффер, Дафернер

"Ганза": Кольке, Беккер, Россбах, Мэлоун, Найдхарт, Беренс (Ингельссон, 78), Фреде, Райн (Бан, 62), Вергук (Сикан, 71), Дульевич (Брейер, 78), Фролинг (Риццуто, 62)

Предупреждения: Дафернер, Майер, Штарк - Россбах, Фреде

После 21 тура "Ганза" набрала 24 очка и поднялась на 12 место в турнирной таблице второй Бундеслиги, а у "Динамо Дрезден" те же 24 балла и 13 строчка.

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