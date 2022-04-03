В аукционе также участвует клуб Сикана, чтобы помочь украинцам.

Нападающий донецкого "Шахтера" и сборной Украины Даниил Сикан, который выступает на правах аренды за немецкую "Ганзу" Росток, выставил на аукцион самую ценную свою награду - медаль чемпиона мира U-20, чтобы собрать денежные средства для помощи воинам, защищающим Украину от российских оккупантов.

Об этом 20-летний футболист сообщил на своей странице в Instagram.

Данный жест украинского нападающего поддержал футбольный клуб "Ганза". Клуб открыл сбор средств среди болельщиков "Ганзы", чтобы победить в аукционе за лот украинского игрока.

Всего за несколько часов немцы собрали сумму в размере 20 тысяч евро, после чего поставили цель собрать еще такую же сумму денег.

Если деньги клуба будут самым крупным вложением на торгах, то владельцем медали станет "Ганза", которая готова вернуть награду Даниилу Сикану либо же поместить ее в свой клубный музей.

Если болельщики "Ганзы" не смогут выкупить медаль Сикана на аукционе, все собранные деньги пойдут на помощь украинским беженцам в Ростоке.

Напомним, Даниил Сикан перешел в немецкую "Ганзу" в январе 2022 года на правах аренды из донецкого "Шахтера". 20 февраля в матче против "Дармштадта 98" нападающий сборной Украины забил свой первый гол в составе клуба из Ростока.

Всего в составе "Ганзы" Сикан сыграл восемь матчей, забил один мяч и отдал один ассист.

После 28-ми туров "Ганза" идет на 11-м месте в турнирной таблице Второй Бундеслиги с 37 набранными очками в активе.

Даниил Сикан: что о нем известно