Александр Зинченко / фото REUTERS

Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко рассказал, что практически прекратил общение с русскими приятелями после 24 февраля.

Цитирует 25-летнего футболиста The Guardian.

"У меня есть друзья там, маленький круг, но сейчас он уменьшился практически до нуля. Я так разочарован. Ребята, которых я знаю, звонили мне в самом начале вторжения, писали: "Мне так жаль, но мы не можем ничего поделать". Конечно, вы можете. Если вы молчите, значит поддерживаете то, что происходит в Украине, и я не понимаю, почему. Позор, что они ничего не говорят", – сказал Зинченко.  

Зинченко выступает за "Манчестер Сити" с 2016 года. В его активе 118 поединков, 2 гола и 9 ассистов за английский топ-клуб. Александр играл перед переездом в Англию за российскую "Уфу".

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