Защитник английского "Эвертона" и сборной Украины Виталий Миколенко поделился своим мнением о президенте страны-агрессора, развязавшей полномасштабную войну против Украины.
Экс-игрок "Динамо" заявил, что если бы он где-то встретился с Путиным, то передал бы его людям, потерявшим своих близких в результате военного вторжения российских оккупантов.
"Если бы я оказался перед Путиным, я бы, наверное, его взял и отдал бы людям, у которых забрали семьи, детей, родителей.
Отдал бы этого урода, они бы точно разобрались, что с ним сделать. Они бы сымпровизировали 100%", - сказал Миколенко в интервью YouTube-каналу "ОТДУШИВДУШУ".
Ранее УНИАН сообщал, что Виталий Миколенко рассказал о том, как британцы отзываются об украинцах.
Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже второй месяц.