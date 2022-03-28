Виталий Миколенко высказался о президенте РФ Путине.

Защитник английского "Эвертона" и сборной Украины Виталий Миколенко поделился своим мнением о президенте страны-агрессора, развязавшей полномасштабную войну против Украины.

Экс-игрок "Динамо" заявил, что если бы он где-то встретился с Путиным, то передал бы его людям, потерявшим своих близких в результате военного вторжения российских оккупантов.

"Если бы я оказался перед Путиным, я бы, наверное, его взял и отдал бы людям, у которых забрали семьи, детей, родителей.

Отдал бы этого урода, они бы точно разобрались, что с ним сделать. Они бы сымпровизировали 100%", - сказал Миколенко в интервью YouTube-каналу "ОТДУШИВДУШУ".

Ранее УНИАН сообщал, что Виталий Миколенко рассказал о том, как британцы отзываются об украинцах.

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже второй месяц.

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