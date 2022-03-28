Защитник английского "Эвертона" Виталий Миколенко рассказал о том, как британцы отзываются об украинцах.

"Мне понравилось, как вышла новость о том, что украинец утопил яхту российского олигарха. И мне эту новость утром прочитал партнер по команде Донни ван де Бек за завтраком. Люди мне читают эти новости. И реально все говорят, что ваши украинцы "крейзи". Зеленский имеет большие яйца. Вот каждый день одно и то же. У него большие яйца и у вас сумасшедшие люди. Но в хорошем смысле конечно", - сказал Миколенко для Ютуб-канала "ОТДУШИВДУШУ".