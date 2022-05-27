Тренер "Ливерпуля" считает правильным решение забрать финал ЛЧ у Санкт-Петербурга.

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мыслями о переносе финала Лиги чемпионов из России во Францию.

"Война продолжается. То, что этот матч до сих пор состоится, но не в Санкт-Петербурге, возможно, именно тот правильный месседж, который должна получить Россия. Жизнь продолжается, даже если ты пытаешься ее разрушить. Мы играем этот финал ради людей, ради людей в Украине", – передает слова Клоппа журналист Нильс Керн в Twitter.

"Ливерпуль" сыграет в финале Лиги чемпионов против мадридского "Реала". Встреча состоится 28 мая в 22:00 по киевскому времени на арене "Стад де Франс" в Париже.

После широкомасштабного вторжения России в Украину УЕФА забрал право на проведение финала у Санкт-Петербурга.

Как сообщал УНИАН, букмекеры сделали прогноз на решающий матч главного клубного турнира Европы.

Ливерпуль - Реал: перед матчем