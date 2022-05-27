Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мыслями о переносе финала Лиги чемпионов из России во Францию.
"Война продолжается. То, что этот матч до сих пор состоится, но не в Санкт-Петербурге, возможно, именно тот правильный месседж, который должна получить Россия. Жизнь продолжается, даже если ты пытаешься ее разрушить. Мы играем этот финал ради людей, ради людей в Украине", – передает слова Клоппа журналист Нильс Керн в Twitter.
"Ливерпуль" сыграет в финале Лиги чемпионов против мадридского "Реала". Встреча состоится 28 мая в 22:00 по киевскому времени на арене "Стад де Франс" в Париже.
После широкомасштабного вторжения России в Украину УЕФА забрал право на проведение финала у Санкт-Петербурга.
Как сообщал УНИАН, букмекеры сделали прогноз на решающий матч главного клубного турнира Европы.
Ливерпуль - Реал: перед матчем
"Реал" чаще всего в истории выходил в финал ЛЧ – 16 раз: 13 побед и 3 поражения (последнее от "Ливерпуля" в 1981 году).
У "Ливерпуля" 9 финалов: 6 побед и 3 поражения (последнее от "Реала" в 2018 году).
"Ливерпуль" в этом сезоне проведет все матчи из возможных (63): выиграли финал Кубка Лиги, выиграли финал Кубка Англии и сыграют в финале ЛЧ. Это второй раз в истории клуба, когда они играют все поединки сезона. Первый был в сезоне 2000/01 – выиграли Кубок Англии, Кубок Лиги и Кубок УЕФА.
Всего "Реал" и "Ливерпуль" играли между собой семь раз. Первые три матча (1981-го и два 2009-го) выиграл "Ливер", а последние четыре (2014-2021) - "Реал".
Клопп и Анчелотти встречались десять раз: четыре победы Анчелотти, три у Клоппа и три ничьих.