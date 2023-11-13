Победитель матча Украина - Италия получит прямую путевку на Евро-2024.

20 ноября сборная Украины сыграет против Италии в заключительном туре квалификации Евро-2024 по футболу.

Своими ожиданиями от предстоящего пединка поделился украинский защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко. Он отметил, что игра с Италией станет матчем жизни для "сине-желтых".

"Будет большой матч. Конечно, это игра всей нашей жизни. Особенно сейчас, в самое сложное время независимости нашей страны. Очень важно принести позитивные новости украинскому народу. Играть на Евро - большое достижение, особенно сейчас.

Видео дня

Знаем, что пока одеваем футболку сборной Украины, безусловно, это момент всей нашей жизни, которым гордимся больше всего. Играть за сборную - мечта детства. Но особенно сейчас, когда в нашей стране идет война, мы прекрасно понимаем, что каждый выигранный матч, даже товарищеский, может принести много позитива нашим землякам.

Трудно ли играть, когда знаешь, что происходит? Трудно ли людям, которые находятся на передовой и отдают свою жизнь за нашу Независимость, за наш народ? Какой путь более сложный? Вот вам и ответ", - приводит слова Зинченко Evening Standard.

Напомним, матч против Италии станет решающим для Украины в борьбе за прямую путевку на Евро-2024 по футболу.

Положение команд в группе С квалификации Евро-2024: Англия (6 матчей, 16 очков), Украина (7 матчей, 13 очков), Италия (6 матчей, 10 очков), Северная Македония (6 матчей, 7 очков), Мальта (7 матчей, 0 очков).

Вас также могут заинтересовать новости: