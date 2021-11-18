Президент "Динамо" заявил, что не влезал в вопросы по организации матча с Черноморцем.

В пятницу, 19 ноября, в рамках 15-го тура украинской Премьер лиги киевское "Динамо" сыграет против одесского "Черноморца".

Президент "Динамо" Игорь Суркис накануне поединка отвечая на вопросы для патреона "ТаТоТаке" подтвердил, что решение разрешить арендованным одесскому клубу футболистам сыграть с "бело-синими" принимал Мирча Луческу.

Кроме того, Суркис рассказал, что инициатором перенести матч из Одессы в Киев был также румынский специалист.

"Абсолютно правы ваши источники. Я во все, что касается организации матча с "Черноморцем", вообще не влезал. Мы и о переносе матча в Киев договорились по просьбе Луческу, потому что мы все помним, чем закончились наши выезды в Мариуполь. Главный тренер мог повезти на один из двух матчей второй состав? Мог. Согласитесь, мы бы могли себе это позволить и, скорее всего, это бы не сказалось на результате. Но Луческу, как максималист, оба раза повез в Мариуполь основу. На нее выпала большая нагрузка, и ключевые игроки устали. Как результат – не лучшее состояние в матче с "Барселоной". Мы ведь и вторую игру с мариупольцами хотели перенести в столицу, но не удалось", - заявил Игорь Суркис.

Читайте такжеОбладатель "Золотого мяча" высказал свое мнение о назначении Петракова главным тренером сборной УкраиныПрезидент киевского клуба также официально заявил, что матч второго круга между "Динамо" и "Черноморцем" состоится в Одессе.

"Матч второго круга между "Динамо" и "Черноморцем" состоится в Одессе. Я вам говорю об этом официально.

Перелет не такой уж сложный и очень недолгий. Одесса - прекрасный город, там отличные гостиницы и так далее. Но у нас большинство игроков приедут после матчей первой и молодежной сборных. Их настроение и состояние непонятно. А уже 19-го играть против "Черноморца". Один день без перелетов, переездов, расселений - в нашей позиции фактор немаловажный", - резюмировал Суркис.

Динамо: результаты в сезоне

После 14-ти туров в УПЛ "Динамо" с 35 баллами в активе идет на первом месте в турнирной таблице.

В Лиге чемпионов "бело-синие" заработали одно очко за 4 тура и занимают последнее место в своей группе. "Бавария" (12 очков) - первая, "Барселона" (6 очков) - вторая, "Бенфика" (4 очка) - третья.

Свой следующий матч "Динамо" сыграет 19 ноября против "Черноморца" в рамках 15-го тура УПЛ. Начало матча в 19:30.

Автор: Владимир Медяник