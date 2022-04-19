Президент "Динамо" также обвинил УАФ в распространении слухов о нем.

Президент "Динамо" Игорь Суркис отреагировал на высказывания бывшего тренера "Металлиста" и "Днепра" Мирона Маркевича.

"Мы не рассматривали вариант, чтобы сборная играла благотворительные матчи вместо "Динамо". Но если бы это обсуждалось по-человечески с Луческу, то готовы были бы рассмотреть. Сборная также и вместо "Шахтера" может сыграть. Можно было бы провести одну-две контрольные игры, но не делать месячный сбор.

Читаю истерику, которая разгорелась в прессе, того же Маркевича, например, и хочу ему сказать: пусть он сначала вернет деньги, которые заработал в России. Я в отличие от него никогда там не работал", - сказал Суркис в интервью Fanday.

Напомним, Мирон Маркевич работал главным тренером российского клуба "Анжи" в 2002 году.

Кроме того, Игорь Суркис заявил, что информацию о якобы вывезенных им 17-ти миллионах из Украины распространяет УАФ.

"Это все идет от УАФ. Вы же прекрасно знаете, какие у нас отношения в последнее время. Информацию о якобы вывезенных мной 17-ти миллионах тоже распространяют они. Это все идет от Павелко и Костюченко. Я плевать хотел на эти слухи (что "Динамо" находится под угрозой расформирования, - прим.). Я уверен, что война закончится нашей победой, а потом мы во всем разберемся", - отметил Суркис.

Ранее Мирон Маркевич раскритиковал братьев Суркисов, обвинив их в антиукраинской позиции после конфликта, связанного с отказом руководства "Динамо" отпускать игроков на месячный майский сбор в сборную Украины.

Напомним, накануне случился конфликт из-за того, что руководство "Динамо" отказалось отпускать своих игроков в расположение сборной Украины на сборы, которые должны начаться 29 апреля. "Бело-синие" хотели отправить своих игроков только 23 мая.

Тем не менее, "Динамо" все же достигло соглашения с УАФ и отпустит своих футболистов в лагерь сборной Украины 3 мая.

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