Златан Ибрагимович стал самым возрастным автором гола в истории чемпионата Италии.

В субботу, 18 марта, состоялся поединок 27-го тура итальянской Серии А, в котором "Милан" противостоял "Удинезе".

Игра проходила на стадионе "Дачия Арена" в Удине и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

Первый гол в матче был забит уже на девятой минуте: Роберто Перейра реализовал передачу Лазара Самарджича.

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"Милан" сравнял счет в компенсированное к первому тайму время - отличился легендарній шведский нападающий Златан Ибрагимович. Однако гол шведа не спас "Милан" от поражения. Голы Бету и Кингсли Эхизибуэ принесли "Удинезе" сенсационную победу.

"Удинезе" - "Милан" - 3:1

Голы: Перейра, 9, Бето, 45+5, Эхизибуэ, 70 - Ибрагимович, 45+3

"Удинезе": Сильвестри, Бекао, Бийол, Перес - Эхизибуэ (Эбоселе, 88), Самарджич (Ловрич, 73), Волас, Перейра (Арслан, 81), Удоги (Зегелар, 88), Саксесс (Товен, 73), Бето

"Милан": Меньян, Калулу, Тиау, Томори (Калабрия, 76), Салемакерс (Ребич, 64), Беннасер (Крунич, 64), Тонали, Балло Туре, Диас (Ориги, 76), Ибрагимович (де Кетеларе, 76), Леау

Предупреждения: Перес, Волас, Эбоселе, Бекао - Калулу, Тонали

Обзор матча:

Отметим, что благодаря голу в игре с "Удинезе" Ибрагимовичу удалось установить исторический рекорд чемпионата Италии. Легендарный швед стал автором самого возрастного гола в истории Серии А.

Златан опередил по этому показателю экс-защитника "Милана" Алессандро Костакурту, который забил свой последний мяч в чемпионате Испании в 2007 году. Костакурте тогда было 41 год и 25 дней, Ибрагимовичу на момент гола "Удинезе" 41 год и 166 дней.

Напомним, Златан Ибрагимович большую часть текущего сезона пропустил из-за восстановления после травмы. Это первый гол шведского нападающего в нынешней кампании.

После 27-ми туров "Милан" с 48 очками в активе занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии. "Удинезе" набрал 38 очков и занимает восьмое место.

В следующем туре Серии А "россонери" сыграют против "Наполи", а "Удинезе" встретится с "Болоньей". Оба матча состоятся 2 апреля.

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