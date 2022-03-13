Виктор Коваленко назвал клоунами сторонников "русского мира".

Украинский полузащитник итальянской "Специи" Виктор Коваленко адресовал обращение своим землякам из Херсона.

"Херсон! Российские оккупанты готовят референдум по созданию Херсонской народной республики. Не дайте им ни одного голоса. Выходите гулять с украинскими флагами и покажите врагу ваш украинский дух. Мы все единая Украина. Херсон - це Україна! Херсон - это Украина", - написал Коваленко у себя в Іnstagram.

Затем в комментариях Виктор ответил кремлеботу, который на словах поддержал преступные действия оккупантов:

"Клоун, проснись, это не жизнь. Вы как в тюрьме живете и начальник у вас хуже Гитлера. Поэтому засунь свой русский мир себе куда подальше!".

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