Михаил Мудрик решил ответить на комментарий болельщика, но допустил ошибку.

Полузащитник сборной Украины и лондонского "Челси" Михаил Мудрик попал под шквал критики со стороны болельщиков из-за своего английского.

22-летний украинец в социальной сети Инстаграм решил остроумно ответить на комментарий одного из болельщиков, однако допустил ошибку, за что ему потом "прилетело".

Один из болельщиков написал: "Научись разворачиваться с мячом на 360 градусов. Это поможет тебе менять направление и быть непредсказуемым. Бегать с мячом в одном направлении недостаточно. Совет".

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На что Мудрик ответил: "Почему ты еще не выиграл "Золотой мяч"?".

Однако украинец перепутал времена в англоязычной фразе. Он написал "didn`t win" (Past Simple), а правильный вариант - "haven`t won" (Present Perfect).

Английские фанаты тут же подхватили эту тему и начали жестко троллить украинского футболиста в комментариях:

"Его английский хуже, чем статистика".

"Покойся с миром, английский".

"Его английский покинул чат".

"Как можно так говорить, после трансфера за 80 миллионов в чертову Англию? Господи... просто попроси своих друзей написать для тебя".

"Твой английский - не английский".

"По шагу за раз, начни с английского".

"Он делает разворот на 360 градусов со своим английским".

Напомним, Михаил Мудрик перебрался в "Челси" из донецкого "Шахтера" в январе этого года. Трансфер украинца обошелся "синим" в 70 миллионов евро. Еще 30 миллионов евро донецкий клуб получит в качестве бонусов.

В прошлом сезоне Михаил сыграл за лондонский клуб 17 матчей и отличился 2 результативными передачами.

По итогам сезона "Челси" занял 12-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 44 очка.

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