Шотландский "Рейнджерс" проиграл все шесть матчей на стадии группового этапа Лиги чемпионов.

Во вторник, 1 ноября, в рамках шестого тура группового турнира Лиги чемпионов УЕФА шотландский "Рейнджерс" принимал на своем поле амстердамский "Аякс". Игра завершилась со счетом 1:3 в пользу гостей.

Счет был открыт уже на 4-й минуте встречи - Стивен Бергейс поразил ворота шотландцев после передачи Мохаммеда Кудуса. На исходе получаса игры отличился уже сам Кудус, ему ассистировал Оуэн Вейндал. На 57-й минуте ганский полузащитник мог оформить дубль, но арбитр отменил гол Кудуса после обращения к VAR.

На 86-й минуте встречи защитник хозяев Джеймс Тавернье реализовал пенальти, сумев сократить отставание своей команды, но спустя три минуты Шику Консейсау установил окончательный счет на табло.

Видео дня

"Рейнджерс" - "Аякс" - 1:3

Голы: Тавернье (пен), 78 - Бергейс, 4 Кудус, 29, Консейсау, 89

Обзор матча:

Шотландский клуб проиграл все шесть матчей на стадии группового этапа текущего сезона с худшей разницей забитых и пропущенных мячей в истории турнира - "-20" (2:22). Таким образом, "Рейнджерс" обновил антирекорд турнира, сообщает Opta Joe в Твиттере.

Добавим, что предыдущий антирекорд по разнице мячей при поражении во всех матчах группового этапа, установленный в сезоне-2011/2012, принадлежал загребскому "Динамо". Тогда хорватский клуб пропустил также 22 мяча, но забил на один больше - три гола, показав разницу "-19".

"Аякс" набрал шесть очков и занял третье место в группе A, дающее право принять участие в плей-офф Лиги Европы. "Рейнджерс" занял последнее место. В следующую стадию Лиги чемпионов из этой группы вышли "Наполи" и "Ливерпуль".

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