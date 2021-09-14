Наставник "Динамо" поделился ожиданиями от игры с португальским клубом.

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу в преддверии поединка первого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Бенфики" пообщался с журналистами.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Динамо - Бенфика.

"Там не только Яремчук в атаке. Есть и Рамос, и Нуньес, и Сеферович. Я не знаю, кто будет из них играть. И это не так важно. Не знаю, поставит ли он Романа играть против бывшей команды. В целом, у "Бенфики" хороший период, они лидируют в чемпионате Португалии. У них классный тренер, который более 20 лет работает на высоком уровне. Я против него, кажется, не играл, но хорошо знаю его стиль. Мы общались с Жорже Жезушом на встречах в УЕФА. Нас ждет сложный матч против сложного соперника", - сказал Луческу.

"Надеемся на помощь болельщиков, ждем их на стадионе. Почти все игроки "Бенфики" имеют большой международный опыт. Здесь и Вертонген, и Отаменди, и Жоау Марио, и Сеферович. Но наши молодые игроки полны энтузиазма и хотят себя показать. Если прошлый сезон был первым после паузы в Лиге чемпионов, то сейчас мы хотим большего. Мы хотим сделать шаг вперед. Думаю, будет интересно, но нужна помощь болельщиков", - добавил румын.

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"По поводу Буяльского я не принял решения. Он только вчера провел тренировку в общей группе. Еще не принял решения. Зная Виталия и его характер, то если он и будет играть, то отдаст себя на 100%".

"Критика Караваева от тренера сборной Украины? Профессиональные игроки должны проходить через сложные моменты. Каждый 3 или 4 день у них игра, они должны быть психологически устойчивыми. Тот, кто остается в прошлом и думает о прошлом, тот не имеет шансов. Так что у Караваева нет никаких проблем", - завершил мысль Луческу.

Динамо - Бенфика: перед матчем

Игра состоится в Киеве 14 сентября в 22:00.

"Динамо" попало в групповой этап ЛЧ напрямую, а "Бенфика" преодолела два раунда квалификации. Португальцы прошли "Спартак" (2:0 и 2:0), а также ПСВ (2:1, 0:0).

Динамовцы перед игрой остались без своего форварда, который заболел коронавирусом.

"Динамо" и "Бенфика" встречались ранее 4 раза: трижды побеждали лиссабонцы и однажды киевляне. Последний раз команды играли между собой в Лиге чемпионов в сезоне 2016/17. Тогда "Бенфика" дома выиграла со счетом 1:0, а в Киеве победила еще убедительнее - 2:0.

Экс-нападающий "Динамо" Роман Яремчук сейчас защищает цвета "Бенфики". В последнем поединке чемпионата Португалии Роман отметился очередным забитым мячом.

Уже известно, какой арбитр рассудит дуэль двух команд.

Автор: Артем Будрин