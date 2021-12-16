Неожиданное удаление случилось в матче чемпионата Хорватии.

Нападающий "Динамо" Загреб Бруно Петкович получил курьезное удаление в матче чемпионата Хорватии против "Истры 1961".

В конце матча Петкович получил возможность выполнить удар с пенальти. Хорватский футболист вместо привычного разбега подошел к мячу пешком, а перед ударом сделал внушительную паузу.

Петкович забил, но рефери отменил взятие ворот, а футболиста наказал желтой карточкой, которая стала для него второй в матче. В итоге вместо празднования забитого гола нападающий в недоумении отправился в раздевалку.

Отметим, что, согласно современным правилам, в футболе запрещено делать паузу перед исполнением пенальти с целью дезориентировать голкипера. Если игрок делает паузу, арбитр должен показать ему желтую карточку.

— Soccer AM (@SoccerAM) December 16, 2021

Загребское "Динамо" в этом матче в итоге отпраздновало победу со счетом 2:0, хотя и завершало игру вдевятером, а соперник - вдесятером.

Читайте такжеНелепая симуляция бразильского футболиста стала хитом в сети (видео)

Бруно Петкович: что о нем известно

27-летний форвард выступает за "Динамо" Загреб с 2018 года. До этого он играл за ряд итальянских клубов.

По итогам прошлого сезона он был признан лучшим игроком чемпионата Хорватии.

За сборную Хорватии Петкович провел 9 матчей, забив 6 голов.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Антон Дударь