Хорватия заняла второе место в группе D квалификации Евро-2024.

Во вторник, 21 ноября, состоялся поединок 10-го тура квалификации Евро-2024 по футболу, в котором сборная Хорватии принимала Армению украинского тренера Александра Петракова.

Встреча команды проходила на стадионе "Максимир" в Загребе и завершилась победой хозяев поля.

Исход этой игры решил один гол, который забил Анте Будимир. 32-летний нападающий сборной Хорватии забил после передачи Борна Сосы на 43-й минуте матча.

Видео дня

Хорватия - Армения - 1:0

Гол: Будимир 43

Хорватия: Ливакович, Станишич (Юранович 50), Шутало, Гвардиол, Соса, Модрич, Брозович, Майер (Сучич 83), Крамарич (Марко Пашалич 68), Будимир (Батурина 83), Иванушещ (Марио Пашалич 46)

Армения: Чанчаревич, Харутунян, Мкртчян, Чалисир, Тикнизян, Оганесян (Пилоян 86), Сперцян, Арутюнян (Дашян 70), Ранос (Миранян 73), Севикян (Серобян 70), Селлараян (Бичахчян 46)

Предупреждение: Пилоян 88

Обзор матча:

В другом матче этой группы Уэльс сыграл вничью против национальной команды Турции.

Уэльс - Турция - 1:1

Голы: Уильямс 7 - Язиджи 70 (пен)

Уэльс: Уорд, Робертс, Локьер, Дэвис, Родон, Броудхед (Брукс 61), Джеймс Дж., Ампаду, Уильямс (Мур 84), Джонсон, Уилсон (Джеймс Д. 80)

Турция: Чакир (Баиндир 33), Кадиоглу, Акайдын, Бардакчи, Озкачар (Челик 46), Юксек, Сари (Айхан 78), Омур (Язиджи 33), Озкан, Актюркоглу, Йылмаз (Йылдиз 59)

Предупреждения: Джонсон 22, Дэвис 70 - Язиджи 54, Челик 72, Актюркоглу 82, Озкан 89

Обзор матча:

В итоговой таблице группы D отбора на Евро-2024 по футболу сборная Турции заняла первое место с 17 баллами. Хорватия набрала 16 очков и финишировала на второй строчке. Именно эти две команды завоевали прямые путевки на чемпионат Евро-2024. Сборная Уэльса финишировала на 3-й строчке с 12 баллами. Армения под руководством украинского тренера Александра Петракова набрала 8 очков в 8 матчах и заняла четвертое место. Латвия с 3 баллами финишировала на последней строчке.

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