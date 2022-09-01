Эрлинг Холанд забил уже 9 голов в 5 стартовых турах АПЛ.

В среду, 31 августа, на стадионе "Этихад" состоялся матч 5-го тура английской Премьер-лиги, в котором "Манчестер Сити" принимал "Ноттингем Форест".

Игра завершилась разгромной победой "горожан" со счетом 6:0.

Хозяева поля сумели забить уже в начале матча – на 12-й минуте отличился нападающий Эрлинг Холанд. На 23-й и 38-й норвежец сумел забить еще два мяча, благодаря чему оформил хет-трик в игре.

На 50-й минуте защитник Жоау Канселу сумел укрепить преимущество гостей. На 65-й минуте нападающий Хулиан Альварес забил свой дебютный гол в АПЛ, а на 87-й оформил дубль и установил итоговый счет матча.

"Манчестер Сити" - "Ноттингем Форест" - 6:0

Голы: Холанд, 12, 23, 38, Канселу, 50, Альварес, 65, 87

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Стоунз (Льюис, 75), Диаш, Канселу (Гомес, 68), Силва, Родри (Марез, 55), Гюндоган, Альварес, Фоден (Палмер, 55), Холанд (Де Брюйне, 68)

"Ноттингем": Хендерсон, Лоди (Тоффоло, 69), Маккена, Куяте, Воррелл, Уильямс, Фройлер, О'Брайен, Ейтс (Колбек, 69), Гиббс-Вайт (Бонавентуре, 58), Джонсон (Авонийи, 58)

Предупреждения: Бонавентуре

Обзор матча:

Стоит отметить, что благодаря хет-трику в матче с "Ноттингем Форест" нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд побил рекорд по забитым голам в первых пяти матчах, проведенных в рамках АПЛ. Как сообщает Opta Sport, норвежец сумел побить достижение Микки Куинна и Серхио Агуэро, у которых было по восемь голов.

На счету Холанда уже 9 забитых голов в пяти стартовых турах АПЛ.

По итогам этой встречи "Манчестер Сити" набирает 13 очков и продолжает погоню за лондонским "Арсеналом". У "Ноттингем Форест" остается лишь четыре очка после пяти проведенных туров.

В следующем туре "Ман Сити" сыграет против "Астон Виллы" на выезде. Игра запланирована на 3 сентября. "Ноттингем" в этот же день в рамках 6 тура АПЛ встретится с "Борнмутом".

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