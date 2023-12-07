Главный тренер "горожан" прокомментировал также безвыигрышную серию команды в АПЛ.

В среду, 6 декабря, "Манчестер Сити" потерпел сенсационное поражение от "Астон Виллы" (0:1) в рамках 15-го тура Английской Премьер-лиги.

Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола прокомментировал фиаско своей команды. Испанский специалист отметил, что соперник победил заслуженно.

"Они были лучше, они заслужили победу. Поздравляем их. Теперь нам нужно сконцентрироваться на том, чтобы найти способ выиграть следующий матч", - приводит слова Гвардиолы BBC.

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Также Гвардиола высказался о четырехматчевой безвыигрышной серии команды в АПЛ.

"Шесть очков от вершины. Мы бы предпочли быть лучшими в лиге, но мы трижды сыграли вничью и проиграли сегодня. За эти годы мы нашли способ выигрывать матчи, но нам пришлось немного потрудиться, и сейчас мы должны найти способ побороть эту ситуацию. Моя работа - найти решение. Динамика меняется в зависимости от побед в играх. Когда команда становится лучше, вы должны это признать", - заявил Гвардиола.

"Манчестер Сити" опустился на четвертое место в турнирной таблице АПЛ. В активе "горожан" 30 очков. От лидирующего "Арсенала" команда Гвардиолы отстает на шесть очков.

В следующем туре чемпионата Англии "Манчестер Сити" встретится с "Лутон Таун". Матч состоится 10 декабря.

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