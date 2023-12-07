"Астон Вилла" обошла "Манчестер Сити" в турнирной таблице чемпионата Англии.

В среду, 6 декабря, состоялся поединок 15-го тура Английской Премьер-лиги, в котором "Астон Вилла" принимала "Манчестер Сити".

Игра проходила на стадионе "Вилла Парк" и завершилась победой хозяев поля.

Первый тайм команды сыграли без забитых голов. Счет в матче был открыт на 74-й минуте - ямайский нападающий "Астон Виллы" Леон Бэйли забил после передачи Юри Тилеманса. Этот гол в итоге и решил судьбу встречи.

Видео дня

"Астон Вилла" - "Манчестер Сити" - 1:0

Гол: Бэйли, 74

"Астон Вилла" набрала 32 очка и обошла "Манчестер Сити" в турнирной таблице, поднявшись на третье место. "Горожане" с 30 баллами теперь занимают четвертую позицию.

В следующем туре чемпионата Англии "Астон Вилла" сыграет против лондонского "Арсенала", а "Манчестер Сити" встретится с "Лутон Таун".

Вас также могут заинтересовать новости: