В среду, 6 декабря, состоялся поединок 15-го тура Английской Премьер-лиги, в котором "Астон Вилла" принимала "Манчестер Сити".
Игра проходила на стадионе "Вилла Парк" и завершилась победой хозяев поля.
Первый тайм команды сыграли без забитых голов. Счет в матче был открыт на 74-й минуте - ямайский нападающий "Астон Виллы" Леон Бэйли забил после передачи Юри Тилеманса. Этот гол в итоге и решил судьбу встречи.
"Астон Вилла" - "Манчестер Сити" - 1:0
Гол: Бэйли, 74
"Астон Вилла" набрала 32 очка и обошла "Манчестер Сити" в турнирной таблице, поднявшись на третье место. "Горожане" с 30 баллами теперь занимают четвертую позицию.
В следующем туре чемпионата Англии "Астон Вилла" сыграет против лондонского "Арсенала", а "Манчестер Сити" встретится с "Лутон Таун".