Испанский тренер верит в победу "Манчестер Сити" в финале Лиги чемпионов-2023.

В субботу, 10 июня, состоится финал Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся "Манчестер Сити" и миланский "Интер".

Главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола прокомментировал предстоящую дуэль против итальянского клуба и оценил перспективы своей команды впервые в истории завоевать этот трофей для "Сити".

"Мы прекрасно понимаем, насколько важен этот турнир. Мы полностью сосредоточены на том, что надо делать. Я посмотрел много матчей "Интера", чтобы узнать об этой команде как можно лучше. Важно выложиться на максимум. Победит тот, кто лучше себя проявит.

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"Интер" способен атаковать как по центру, так и по флангам. Сдерживать эту команду очень сложно. Если ввязаться с ними в игру один на один, они тебя уничтожат. Постараемся сыграть в обороне как можно лучше и в целом показать хорошую игру.

У меня есть ощущение, что у нас все получится. Такое же ощущение и у моих игроков, хотя они с большим уважением относятся к Интеру", - сказал Гвардиола на пресс-конференции перед игрой.

Напомним, "Манчестер Сити" только один раз в своей истории играл в финале самого престижного клубного турнира Европы. В сезоне-2020/2021 под руководством Пепа Гвардиолы "горожане" проиграли "Челси" со счетом 0:1.

Миланский "Интер", в свою очередь, становился трижды победителем Лиги чемпионов (1964, 1965, 2010) и еще два раза проигрывал в финале (1967, 1972).

Добавим, что текстовая онлайн-трансляция матча "Манчестер Сити" - "Интер" будет доступна на сайте УНИАН.

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