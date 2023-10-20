Пеп Гвардиола впечатлен работой итальянца Роберто Де Дзерби.

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола удивил заявлением о следующем наставнике "горожан".

Как сообщает издание The Telegraph, в мае этого года после матча "Брайтон" - "Манчестер Сити" (1:1), который прошел на стадионе "Амекс", испанский специалист сказал игрокам "Брайтона": "Это следующий тренер "Манчестер Сити" и бросил взгляд в сторону Роберто Де Дзерби.

Стоит отметить, что Гвардиола много раз делал комплименты бывшему тренеру "Шахтера". Также Пеп однажды назвал Де Дзерби одним из самых влиятельных тренеров за последние 20 лет.

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Напомним, контракт Пепа Гвардиолы с "Манчестер Сити" истекает в 2025 году. Ранее СМИ сообщали, что после истечения контракта с "горожанами" Гвардиола покинет клуб, так как он планирует попробовать свои силы в национальной сборной. Интерес к нему проявляют сборные Англии и Испании.

Контракт Роберто Де Дзерби с "Брайтоном" рассчитан до лета 2026 года. Предыдущим местом работы итальянского специалиста был донецкий "Шахтер", который он покинул из-за начала полномасштабной войны в Украине.

Добавим, что в субботу, 21 октября, "Манчестер Сити" сыграет против "Брайтона" на "Этихаде" в рамках 9-го тура АПЛ.

Перед стартом 9-го тура команда Пепа Гвардиолы занимает третье место в турнирной таблице АПЛ с 18 баллами в активе. "Брайтон" набрал 16 баллов за 8 игр и идет на 6-й позиции.

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