Сборная Грузии набрала 7 очков за 6 матчей.

В воскресенье, 15 октября, состоялся поединок восьмого тура квалификации Евро-2024 по футболу, в котором сборная Грузии принимала Кипр.

Игра проходила на стадионе имени Михаила Месхи в Тбилиси и завершилась разгромной победой хозяев поля.

Первый тайм этого матча завершился вничью без забитых голов. Во второй половине встречи футболисты сборной Грузии забили четыре мяча. Открыт счет был на 46-й минуте усилиями Отара Китеишвили. На 58-й минуте матча Хвича Кварацхелия удвоил преимущество своей команды.

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На 82-й минуте Хвича записал себе в актив еще и голевую передачу, после которой отличился Леван Шенгелия. А точку в игре поставил Жорж Констан Микаутадзе, реализовавший пенальти на 90+5-й минуте.

Грузия - Кипр - 4:0

Голы: Китеишвили 46, Кварацхелия 58, Шенгелия 82, Микаутадзе 90+5

Обзор матча:

В группе А отбора на Евро-2024 лидирует Шотландия, набравшая 15 баллов. На три очка меньше у Испании, но и сыграли они на один матч меньше. Третья строчка за Норвегией - 10 очков. Сборная Грузии с 7 очками занимает 4-е место. Кипр не набрал ни одного очка и идет последним.

В следующем туре квалификации Евро-2024 сборная Кипра сыграет против Испании, а Грузия встретится с Шотландией.

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