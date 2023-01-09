Ферран Торрес и Стефан Савич не справились с эмоциями во время матча чемпионата Испании.

Черногорский защитник Стефан Савич и испанский полузащитник Ферран Торрес могут получить длительную дисквалификацию за драку во время матча 16-го тура чемпионата Испании между "Атлетико" и "Барселоной".

В компенсированное время ко второму тайму Торрес и Савич не справились с эмоциями и жестко сцепились после одного из игровых моментов. Испанский футболист таскал оппонента за волосы, а игрок "Атлетико" ответил тем, что сжал гениталии Торреса.

Игроки поборолись несколько секунд и даже успели подняться без посторонней помощи. После этого арбитр показал футболистам по красной карточке.

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По информации Sport.es, если специальная комиссия расценит действия футболистов как нападение, то наказание может составить от четырех до двенадцати матчей.

Добавим, что поединок завершился минимальной победой "Барселоны" со счетом 1:0. Победный гол каталонцев забил французский форвард Усман Дембеле.

По итогам этого тура "Барселона" вышла на первое место в чемпионате Испании, а мадридский "Атлетико" покинул зону Лиги чемпионов, опустившись на пятое место.

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