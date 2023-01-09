Победу команде Хави принес гол французского вингера Усмана Дембеле.

В воскресенье, 8 января, состоялся центральный матч 16-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором мадридский "Атлетико" противостоял "Барселоне".

Поединок проходил на стадионе "Цивитас Метрополитано" в Мадриде и завершился победой каталонского клуба.

Подопечным Хави удалось завладеть преимуществом в первой половине игры и реализовать его в забитый гол. На 22-й минуте встречи с передачи Гави мяч в ворота Яна Облака забил Усман Дембеле.

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После пропущенного гола команда Диего Симеоне перестроилась и, несмотря на преимущественное владение мячом "Барселоной", смогла часто угрожать воротам Марка-Андре тер Штегена.

В концовке встречи игра стала более грубой, что привело в итоге к двум удалениям. Защитник "Атлетико" Стефан Савич и полузащитник "Барселоны" Ферран Торрес устроили потасовку, за что получили по красной карточке от арбитра встречи.

"Атлетико" - "Барселона" - 0:1

Гол: Дембеле, 22

"Атлетико": Облак, Молина, Савич, Хименес, Рейнилду (Регилон, 82), Льоренте, Карраско (Мората, 65), Коке (Лемар, 73), Барриос (Кондогбиа, 64), Гризманн, Жоау Фелиш (Корреа, 73)

"Барселона": тер Штеген, Кунде, Кристенсен, Араухо, Бальде (Алонсо, 81), Бускетс (Серджи Роберто, 81), де Йонг (Кессье, 58), Гави (Рафинья, 73), Педри, Дембеле, Фати (Ферран Торрес, 57)

Предупреждения: Араухо (56), Корреа (79), Кристенсен (82), Молина (85), Рафинья (87)

Удаления: Савич (90), Ферран Торрес (90)

Обзор матча:

Отметим очень надежную игру "Барселоны" в обороне в текущем сезоне Ла Лиги. В первых 16 турах чемпионата Испании "сине-гранатовые" пропустили только шесть голов. Это один из лучших показателей в истории чемпионата.

Шесть пропущенных голов по итогам 16 игр также было у "Атлетико" (в сезоне-2020/2021) и у той же "Барселоны" (1986/87). "Депортиво" в сезоне-1993/1994 на аналогичном отрезке пропустил только пять мячей.

Победа в 16-м туре позволила "Барселоне" набрать 41 очко и вернуть себе лидерство в испанском первенстве, обойдя в турнирной таблице мадридский "Реал" (38 очков).

Мадридский "Атлетико" с 27 баллами идет на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании.

В следующем туре "Атлетико" сыграет против "Альмерии" на выезде, а "Барселона" примет на своем поле "Хетафе".

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