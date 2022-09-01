Знаменитый португальский форвард Криштиану Роналду может в заключительный день трансферного окна перебраться в чемпионат Италии по футболу.
Как сообщает испанское издание Marca, "Манчестер Юнайтед" получил предложение по аренде Роналду от "Наполи".
Отмечается, что в подписании 37-летнего португальца лично заинтересован президент клуба Аурелио де Лаурентис.
Запрос неаполитанцев – не единственный, который сейчас может рассмотреть Криштиану. Альтернативными вариантами являются приглашения от представителей чемпионатов Азии.
Стоит отметить, что 31 августа главный тренер "МЮ" Эрик тен Хаг на пресс-конференции заявил, что Роналду останется в команде.
Ранее сообщалось, что Роналду хотел покинуть "Манчестер Юнайтед" в летнее трансферное окно, поскольку недоволен тем, что команда не примет участия в Лиге чемпионов.
Португалец вел переговоры с несколькими топ-клубами Испании, Италии, Германии и Англии, однако ни с одной из команд не смог договориться о трансфере.
После четырех сыгранных туров в АПЛ в активе "Манчестер Юнайтед" 6 набранных очков. Команда Эрика тен Хага занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата.
Криштиану Роналду: карьера в "Манчестер Юнайтед"
- Роналду выступает за английский клуб с августа 2021 года, перейдя из "Ювентуса" за 15 миллионов евро.
- В сезоне-2021/2022 Роналду провел 38 матчей в составе "красных дьяволов" во всех турнирах, в которых забил 24 гола и отдал три голевые передачи. Он стал лучшим бомбардиром команды по итогам сезона.
- Контракт Роналду с "красными дьяволами" истекает в 2023 году.