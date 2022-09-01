Криштиану Роналду все еще может покинуть чемпионат Англии.

Знаменитый португальский форвард Криштиану Роналду может в заключительный день трансферного окна перебраться в чемпионат Италии по футболу.

Как сообщает испанское издание Marca, "Манчестер Юнайтед" получил предложение по аренде Роналду от "Наполи".

Отмечается, что в подписании 37-летнего португальца лично заинтересован президент клуба Аурелио де Лаурентис.

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Запрос неаполитанцев – не единственный, который сейчас может рассмотреть Криштиану. Альтернативными вариантами являются приглашения от представителей чемпионатов Азии.

Стоит отметить, что 31 августа главный тренер "МЮ" Эрик тен Хаг на пресс-конференции заявил, что Роналду останется в команде.

Ранее сообщалось, что Роналду хотел покинуть "Манчестер Юнайтед" в летнее трансферное окно, поскольку недоволен тем, что команда не примет участия в Лиге чемпионов.

Португалец вел переговоры с несколькими топ-клубами Испании, Италии, Германии и Англии, однако ни с одной из команд не смог договориться о трансфере.

После четырех сыгранных туров в АПЛ в активе "Манчестер Юнайтед" 6 набранных очков. Команда Эрика тен Хага занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата.

Криштиану Роналду: карьера в "Манчестер Юнайтед"

Роналду выступает за английский клуб с августа 2021 года, перейдя из "Ювентуса" за 15 миллионов евро.

В сезоне-2021/2022 Роналду провел 38 матчей в составе "красных дьяволов" во всех турнирах, в которых забил 24 гола и отдал три голевые передачи. Он стал лучшим бомбардиром команды по итогам сезона.

Контракт Роналду с "красными дьяволами" истекает в 2023 году.

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