На Федерико Вальверде подали заявление в полицию.

Звездный полузащитник мадридского "Реала" и сборной Уругвая Федерико Вальверде угодил в громкий скандал в Испании.

Как сообщает издание Marca, 24-летний уругвайский футболист на парковке стадиона "Сантьяго Бернабеу" избил испанского футболиста "Вильярреала" Алекса Баэну. Инциндент случился после поединка 28-го тура чемпионата Испании между "Реалом" и "Вильярреалом".

По информации источника, еще во время поединка 1/8 финала Кубка Испании, который состоялся в январе этого года, Алекс Баэна толкнул Федерико Вальверде и сказал ему: "Плачь, ведь твой сын не родится".

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Стоит отметить, что тогда супруга уругвайского футболиста была беремена и имела риск потерять ребенка. К счастью, все завершилось хорошо, сына удалось спасти.

По сведениям СМИ, по завершению матча "Реала" против "Вльярреала" (8 апреля) Федерико Вальверде дождался Алекса Баэну на парковке стадиона "Сантьяго Бернабеу" и попросил игрока "Вильярреала" повторить сказанное ранее на поле. 21-летний испанец вновь произнес оскорбления в адрес жены Вальверде и получил удар по лицу.

Алекс Баэна сообщил, что обратился в полицию с заявлением на полузащитника мадридского "Реала". Он также отметил, что не оскорблял родственников Вальверде.

"Я сообщил об этом случае в полицию. Пусть правосудие сделает свое дело. Теперь моя задача - сосредоточиться на работе и помочь моему клубу достичь своих целей", - написал Баэна в своем Твиттере.

Что грозит Федерико Вальверде?

Как сообщает издание AS, Государственная комиссия по борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью в спорте 17 апреля проведет заседание, на котором изучит ситуацию в случае поступления соответствующих материалов из полиции.

Рассмотрены будут два документа: медицинский отчет, в котором дана характеристика ущербу, нанесенному футболисту "Вильярреала", и поступившая в правоохранительные органы жалоба на действия Федерико Вальверде.

Отмечается, что уголовный процесс неминуем, если заявление не будет отозвано, и дело может ограничиться штрафом в том случае, если травма будет признана незначительной, то есть не требующей операции или лечения.

Что касается принятия спортивно-дисциплинарных мер, то комиссия может передать дело Королевской испанской футбольной федерации, которая имеет право дисквалифицировать Вальверде. Игроку "Реала" грозит отстранение на срок до шести месяцев.

В нынешнем сезоне Федерико Вальверде сыграл 27 матчей за "Реал" в рамках Ла Лиги и отличился 7 забитыми голами и 2 голевыми передачами.

Добавим, что матч "Реала" против "Вильярреала" в рамках 28-го тура чемпионата Испании завершился победой "желтой субмарины" со счетом 3:2.

"Реал" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании с 59 баллами в активе. На первом месте идет "Барселона" с 72 баллами. "Вильярреал" набрал 48 очков и идет на 5-й позиции.

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