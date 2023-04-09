"Вильярреал" находится в отличной форме и шокирует фаворитов.

В субботу, 8 апреля, состоялся матч 28-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором "Вильярреал" одолел мадридский "Реал" на "Сантьяго Бернабеу".

Хозяева поля первыми вышли вперед - на 16-й минуте Пау Торрес отметился автоголом. К перерыву Чуквуэзе сравнял счет. На 48-й минуте "Реал" снова вырвался вперед благодаря голу Винисиуса Жуниора.

Однако, уйти от поражения команде Карло Анчелотти не удалось. В эндшпиле матча Моралес и Чуквуэзе обеспечили победу "желтой субмарине". Таким образом, прервалась беспроигрышная домашняя серия "Реала" из 17 матчей подряд.

Видео дня

"Реал Мадрид" - "Вильярреал" - 2:3

Голы: Пау Торрес, 16 (автогол), Винисиус, 48 - Чуквуэзе, 39, 80, Моралес, 70

"Реал": Куртуа – Васкес, Рюдигер, Алаба (Милитао, 46), Начо - Асенсио, Чуамени (Модрич, 72), Себальос (Камавинга, 76) – Родриго, Бензема (Вальверде, 59), Винисиус

"Вильярреал": Рейна – Фойт, Манди, Пау Торрес, Педраса – Терратс (Тригейрос, 33), Парехо, Баэна (Мохика, 90+1) – Чуквуэзе (Фемения, 90+1), Ло Сельсо (Альберто Морено, 67), Пино (Моралес, 67)

Видео обзор матча

"Сливочные" имеют 59 очков и занимают второе место в турнирной таблице Ла Лиги после "Барселоны" (71). "Вильярреал" входит в топ-5 (47 очков). 12 апреля "Реал" проведет первый матч 1/4 финала ЛЧ против лондонского "Челси".

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