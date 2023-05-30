Футбольная команда "Рух" U-19 стала чемпионом Украины среди юношеских команд, обыграв на выезде одесский "Черноморец" U-19. "Желто-черные" второй сезон подряд стали чемпионами Украины среди молодежных команд.

Григорий Козловский, основатель ФК "Рух" и известный львовский бизнесмен и меценат, поздравил "желто-черных" с этим достижением и также отметил вклад тренерского штаба. Он поблагодарил Виталия Пономарева, который три года создавал эту команду.

Козловский напомнил, что в прошлом году "Рух" стал победителем чемпионата Украины и дошел до 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА. "И в этом сезоне продолжил чемпионский путь! " - отметил он.

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Козловский добавил: "Победный маятник не должен прекращать своего движения, а футбольный клуб "Рух" и дальше будет делать все, чтобы прогрессировать на пути к наивысшим целям".

Также Козловский отметил, что тренерский штаб во главе с Михаилом Дячуком-Ставицким привел юношескую команду к чемпионству.

Эта победа считается высоким достижением юной команды, ведь даже главная украинская команда "Динамо" не может похвастаться такими успехами.

"Рух" U-19 установил уникальный рекорд, пройдя серии в 40 матчей без поражений в чемпионате Украины. В этом сезоне "желто-черные" побеждали и "Динамо" U-19, и "Шахтер" U-19.

Отмечается, что "руховцы" с начала поединка контролировали мяч и прессовали соперника. На 35-й минуте игры футболисты "Руха" отобрали мяч на правом фланге, быстро перевели его к Теслюку, тот - на Столярчука, а дальше голкипер Непейпиев не оставил шансов вратарю "Черноморца", результат - 0:1.

Второй тайм тоже отличился преимуществом львовской команды. Уже к истечению компенсированного времени защитник "желто-черных" Андрей Китела уверенным ударом с пенальти установил окончательный счет игры - 2:0 в пользу львовской команды. "Рух" одержал победу со счетом 2:0 и за тур до окончания молодежной лиги стал чемпионом Украины.

После триумфа "Руха" почетный президент "желто-черных" Григорий Петрович Козловский на одесском поле поделился собственными размышлениями об успехе ФК. Он напомнил, что в прошлом году чемпионство львовян называли случайностью. Но в нынешнем сезоне в команду пришли новые игроки - и ФК "Рух" вновь стал чемпионом Украины, на этот раз - в полноценном чемпионате за тур до его завершения.

Академия футбола ФК "Рух" основана и при постоянной поддержки Григория Козловского имеет высококлассную инфраструктуру: спорткомплекс на окраине Львова включает 8 тренировочных полей последнего поколения и спортзал. На ее базе фактически круглосуточно работают над поиском и поддержкой футболистов футболистов, их профподготовкой и развитием.