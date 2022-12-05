"Король футбола" проходит курс лечения, после которого вернется домой.

Накануне появилась информация, что легендарный экс-футболист сборной Бразилии Пеле попал в больницу.

Информацию ряда СМИ о том, что 82-летний Пеле находится при смерти, опровергла дочь Пеле Флавия. Она заверила, что сейчас "Король футбола" проходит курс лечения, после которого вернется домой.

"Примерно три недели назад он заболел коронавирусом. Он сделал вакцинацию, все прививки, но из-за лечения от рака и химиотерапии его организм ослаб, он подхватил инфекцию в легких. Поэтому он в больнице, из-за инфекции в легких. В больнице он получает помощь, но не находится в реанимации.

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Он не находится в опасности. Когда человеку нездоровится, ему лучше быть в больнице. Как только ему станет лучше, он снова поедет домой", - приводит слова дочери Пеле Globo Esporte.

Другая дочь легенды футбола Кели заявила, что у Пеле нет ремиссии рака толстой кишки и опровергла информацию о предоставлении вспомогательного лечения.

"Очень несправедливо, когда люди говорят, что его жизнь подходит к концу, что он находится на паллиативном лечении. Это неправда. Поверьте нам. Ему ничего не угрожает, он лечится", - сказала она.

Внук Пеле в интервью рассказал, что по телефону обсуждает с дедушкой матчи чемпионата мира по футболу.

"Я слышу, как люди говорят: "Покойся с миром". Однажды это произойдет, но не сегодня. Он поправится, это вопрос времени, и увидит, как Бразилия поднимет шестой кубок чемпионов мира", - сказал внук Пеле.

82-летний Пеле также выступил с заявлением, чтобы успокоить болельщиков и рассказал о своем состоянии здоровья после госпитализации.

"Друзья мои, я хочу, чтобы все были спокойны и позитивны. Я силен, полон надежд и соблюдаю своё лечение, как обычно. Хочу поблагодарить всю медицинскую бригаду за всю ту помощь, которую я получил. Я верю в бога, и каждое послание любви, которое я получаю от вас, наполняет меня энергией. И следите за Бразилией на чемпионате мира! Большое вам спасибо за все", - написал Пеле в социальной сети.

Напомним, в сентябре 2021 года у Пеле диагностировали опухоль толстой кишки, из-за проблем с которой он был госпитализирован в апреле 2022 года. Помимо этого, у него были проблемы со здоровьем после операции по замене тазобедренного сустава, а также из-за заболевания почек и предстательной железы.

Пеле: карьера и главные достижения "Короля футбола"

На протяжении своей карьеры Пеле выступал за два клуба: бразильский "Сантос" и американский "Нью-Йорк Космос".

В составе сборной Бразилии форвард трижды выигрывал чемпионат мира - в 1958, 1962 и 1970 годах. Пеле - единственный футболист в истории, который трижды становился чемпионом мира как игрок.

Пеле до сих пор является лучшим бомбардиром сборной Бразилии за всю историю, забив 77 голов в 92 играх.

В 1999 году Международный олимпийский комитет признал бразильца спортсменом века. Также Пеле был признан игроком века по версии ФИФА.

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