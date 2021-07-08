В датской сборной считают, что пенальти в их ворота был назначен несправедливо.

Главный тренер сборной Дании Каспер Юлманд и полузащитник команды Пьер-Эмиль Хейбьерг поделились своими эмоциями после поражения от Англии в полуфинале Евро-2020.

Их цитирует bt.dk.

Юлманд выразил мнение, что пенальти, после которого Англия забила победный гол, не было:

"Я просто не вижу там пенальти. Это тяжело. Одно дело просто проиграть бой, но когда это происходит так, это очень раздражает. Жалко парней. Горько вылетать вот так".

Также он подчеркнул, что сигнализировал арбитру о том, что на поле было два мяча:

"Многое пошло против нас. Я пересмотрел пенальти, тонкий момент. Довольно долго на поле было два мяча. Я сигнализировал об этом за пять секунд до того, как там пробежал Стерлинг. В другом моменте матча судья был достаточно быстр, чтобы свистнуть".

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Хейбьерг также выразил мнение, что пенальти не было:

"Я находился рядом с моментом и не думаю, что это пенальти. Я не могу подробнее комментировать то, что не видел в деталях, но надеюсь, что судья поступил правильно".

Он предложил арбитрам комментировать свои решения:

"Возможно, с этого момента стоит поставить перед судьями микрофон или камеру, чтобы они могли высказывать мнение и что они думают о таких ситуациях".

Англия - Дания: итоги матча

Лучшим игроком матча по версии WhoScored стал Харри Кейн (оценка - 7,7).

В финале Англия сыграет против итальянцев, которые в серии пенальти обыграли команду Испании. Игра состоится 11 июля.

Англия впервые в истории сыграет в финале чемпионата Европы по футболу.

Англия дошла до своего первого большого финала турнира впервые за последние 55 лет. Британцы взяли золотые медали на чемпионате мира 1966 года, который состоялся на их родной земле. 55 лет - это самый длинный разрыв между финальными выступлениями для любой европейской нации в истории двух соревнований.

Англия выиграла 15 из последних 17 игр на стадионе "Уэмбли" во всех соревнованиях, забив 44 гола и пропустив лишь четыре. Однако их единственное поражение в рамках этой серии состоялось от Дании (0:1 в октябре 2020 года).

Вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд побил рекорд своего соотечественника, который тоже был голкипером команды "Трех львов". В 1966-м году Гордон Бэнкс не пропускал 720 минут, а Пикфорд смог не пропустить 725 минут. Он побил рекорд и через 300 секунд пропустил шедевральный гол.

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Автор: Антон Дударь