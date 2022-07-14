РФ нанесла ракетный удар по Виннице / фото ГСЧС

В четверг, 14 июля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по центру Винницы. В результате атаки РФ погибло много людей, среди которых маленькие дети.

Представители украинского спортивного сообщества отреагировали на зверские преступления российской армии в Украине.

Полузащитник "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский опубликовал пост в своем Инстаграме, прикрепив фотографию разрушенного здания.

"Вы, твари, ответите за это", - написал Малиновский.

фото instagram.com/malinovskyi_18

Более жестко в своем Инстаграме отреагировал на удар по Виннице бывший игрок национальной сборной Украины, английского "Ливерпуля" и немецкого "Байера" Андрей Воронин.

"Твари, с*ки конченные, пид***сы, как вы нас за***ли! Сколько еще детей должно погибнуть? Спасатели вы х***ы, вы нелюди", – написал Воронин.

фото instagram.com/voroninandrey

"Не простим! Террористы. Гореть вам в аду, рашисты", – прокомментировал трагедию полузащитник "Динамо" и сборной Украины Виктор Цыганков.

фото instagram.com/viktortsygankov

"Россия - убийца детей и гражданских", – заявил знаменитый украинский дзюдоист Георгий Зантарая.

фото instagram.com/zantaraia_georgii

"Еще один трагический день в моей Украине", – написала в своем Инстаграме известная каратистка Анжелика Терлюга.

фото instagram.com/anzhelika_terliuga

Украинская топ-теннисистка Леся Цуренко подчеркнула очередную циничную ложь российских пропагандистов, заявивших, что армия РФ ударила по "военному объекту" в области. 

"Как всегда, российская пропаганда говорит, что это был военный объект", – написала спортсменка в Инстаграме.

фото instagram.com/lesiatsurenko

"Твари", - коротко в своем Инстаграме прокомментировал удар по Виннице экс-игрок "Шахтера" Виктор Коваленко.

фото instagram.com/vitykovalenko

Напомним, ранее известная футбольная журналистка и жена игрока сборной Украины Александра Зинченко Влада Зинченко очень эмоционально отреагировала на ракетный удар войсками РФ по ее родной Виннице.

Ракетный удар по Виннице - подробности

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