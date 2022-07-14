Винница была атакована крылатыми ракетами типа "Калибр", известно о 20 погибших.

В четверг, 14 июля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по центру Винницы. В результате атаки РФ погибло много людей, среди которых маленькие дети.

Представители украинского спортивного сообщества отреагировали на зверские преступления российской армии в Украине.

Полузащитник "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский опубликовал пост в своем Инстаграме, прикрепив фотографию разрушенного здания.

"Вы, твари, ответите за это", - написал Малиновский.

Более жестко в своем Инстаграме отреагировал на удар по Виннице бывший игрок национальной сборной Украины, английского "Ливерпуля" и немецкого "Байера" Андрей Воронин.

"Твари, с*ки конченные, пид***сы, как вы нас за***ли! Сколько еще детей должно погибнуть? Спасатели вы х***ы, вы нелюди", – написал Воронин.

"Не простим! Террористы. Гореть вам в аду, рашисты", – прокомментировал трагедию полузащитник "Динамо" и сборной Украины Виктор Цыганков.

"Россия - убийца детей и гражданских", – заявил знаменитый украинский дзюдоист Георгий Зантарая.

"Еще один трагический день в моей Украине", – написала в своем Инстаграме известная каратистка Анжелика Терлюга.

Украинская топ-теннисистка Леся Цуренко подчеркнула очередную циничную ложь российских пропагандистов, заявивших, что армия РФ ударила по "военному объекту" в области.

"Как всегда, российская пропаганда говорит, что это был военный объект", – написала спортсменка в Инстаграме.

"Твари", - коротко в своем Инстаграме прокомментировал удар по Виннице экс-игрок "Шахтера" Виктор Коваленко.

Напомним, ранее известная футбольная журналистка и жена игрока сборной Украины Александра Зинченко Влада Зинченко очень эмоционально отреагировала на ракетный удар войсками РФ по ее родной Виннице.

Ракетный удар по Виннице - подробности

Как сообщал УНИАН, утром 14 июля российские военные запустили ракеты по центру Винницы, которые попали в здание с офисными помещениями. На месте прилетов возник пожар, огонь перекинулся на автостоянку.

Погибли 20 человек, из них трое детей, также сгорели 25 автомобилей.

Около 90 пострадавших обратились за помощью в медицинские учреждения, примерно 50 из них – в тяжелом состоянии.

По данным командования Воздушных сил ВСУ, россияне ударили по центру Винницы крылатыми ракетами "Калибр", запустив их с подводной лодки в акватории Черного моря.

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