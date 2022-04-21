"Арсенал" прервал свою серию из трех подряд поражений.

20 апреля состоялся перенесенный поединок 25-го тура чемпионата Англии по футболу, в котором "Челси" принимал на своем стадионе "Арсенал". Команды устроили феерическую перестрелку, а победителем лондонского дерби стали "канониры".

"Арсенал" вышел вперед уже на 13-й минуте после точного удара Нкетиа, однако уже через пару Вернер сравнял счет. Полузащитник "канониров" Смит-Роу вновь вывел свою команду вперед уже в средине первого тайма, но на его быстрый гол "Челси" отреагировал за счет точного удара Аспиликуэты.

После перерыва Нкетиа оформил дубль, забив на 57-й минуте игры. Подопечные Томаса Тухеля имели шансы сравнять, но реализовать свои моменты не сумели. В компенсирование время Сака установил окончательный счет игры, забив с пенальти - 4:2.

"Челси" - "Арсенал" - 2:4

Голы: Вернер, 17, Аспиликуэта, 32 - Нкетиа, 13, 57, Смит-Роу, 27, Сака, 90 (пен.)

Челси: Менди, Аспиликуэта, Кристенсен (Тиаго Силва, 46), Сарр, Джеймс, Алонсо (Зиеш, 81), Канте, Лофтус-Чик, Маунт, Лукаку (Хавертц, 60), Вернер

Арсенал: Рэмсдейл, Уайт, Холдинг, Габриэл, Нуну Тавареш, Джака, Эль-Ненни, Эдегор, Смит-Роу (Соареш, 75), Нкетиа (Мартинелли, 70), Сака (Ляказетт, 90)

Предупреждения: Сарр (65), Маунт (84), Габриэл (90), Аспиликуэта (90)

Обзор матча:

Благодаря победе в этом матче "Арсенал" прервал серию из трех подряд поражений в чемпионате Англии.

Слова тренеров после матча

Главный тренер "Челси" Томас Тухель:

"В первом тайме игра была непредсказуемой. Счет был 2:2, мы дважды отыгрывались. Начало матча получилось хорошим, но мы снова позволили сопернику открыть счет. Подобное количество ошибок на таком уровне просто непозволительно. Вы такого нигде не увидите - только у нас. Играя таким образом, нельзя побеждать. Мы думали, что извлекли урок после матчей с "Брентфордом" и "Реалом", но оказалось, что нет", - приводит слова Тухеля Football.London.

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета:

"В этом матче не было видно, что между "Челси" и "Арсеналом" существует разница в классе, но таблица говорит об обратном, то, что они сделали в прошлом году, и уровень, на котором они играют, и то, что они выиграли, говорит о чем-то другом. Игра не может затуманить реальность, и я думаю, что как команда и клуб они находятся на совершенно другом уровне", - сказал Артета.

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