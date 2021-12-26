Виталий Миколенко будет зарабатывать почти в семь раз больше, чем в "Динамо".

В скором времени защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Виталий Миколенко перейдет в английский "Эвертон".

Сумма трансфера составит ориентировочно от 21 до 23 миллионов евро. Миколенко подпишет пятилетний контракт.

Украинский защитник уже прошел медосмотр в новом клубе и о сделке будет объявлено в ближайшие дни. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в своем Твиттере.

Также стало известно, что в Англии украинский футболист существенно улучшит свое финансовое положение.

Как сообщает телеграм-канал "Динамо Киев Inside", левый защитник будет получать в ливерпульском клубе 3 миллиона фунтов в год. Это вдвое меньше, чем сейчас получает основной до недавнего времени левый защитник "ирисок" Люка Динь – самый высокооплачиваемый игрок команды.

Читайте такжеНа вершине - футболист Динамо: обнародован свежий рейтинг самых дорогих игроков УПЛЕсли сравнивать с зарплатой в киевском клубе, то это в 6,7 раза больше. В составе "бело-синих" Миколенко зарабатывал 50 тысяч долларов в месяц. Теперь же будет получать 58 тысяч фунтов в неделю.

По зарплате Миколенко будет 13-14 в списке самых высокооплачиваемых игроков "Эвертона".

Также источник отмечает, что если Миколенко закрепит статус основного левого защитника, то его заработок существенно увеличится.

Виталий Миколенко: карьера