В скором времени защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Виталий Миколенко перейдет в английский "Эвертон".
Сумма трансфера составит ориентировочно от 21 до 23 миллионов евро. Миколенко подпишет пятилетний контракт.
Украинский защитник уже прошел медосмотр в новом клубе и о сделке будет объявлено в ближайшие дни. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в своем Твиттере.
Также стало известно, что в Англии украинский футболист существенно улучшит свое финансовое положение.
Как сообщает телеграм-канал "Динамо Киев Inside", левый защитник будет получать в ливерпульском клубе 3 миллиона фунтов в год. Это вдвое меньше, чем сейчас получает основной до недавнего времени левый защитник "ирисок" Люка Динь – самый высокооплачиваемый игрок команды.
Читайте такжеНа вершине - футболист Динамо: обнародован свежий рейтинг самых дорогих игроков УПЛЕсли сравнивать с зарплатой в киевском клубе, то это в 6,7 раза больше. В составе "бело-синих" Миколенко зарабатывал 50 тысяч долларов в месяц. Теперь же будет получать 58 тысяч фунтов в неделю.
По зарплате Миколенко будет 13-14 в списке самых высокооплачиваемых игроков "Эвертона".
Также источник отмечает, что если Миколенко закрепит статус основного левого защитника, то его заработок существенно увеличится.
Виталий Миколенко: карьера
- Миколенко является воспитанником "Динамо". За первую команду он дебютировал 20 августа 2017 года.
- На этот момент он сыграл за киевлян 133 матча, в которых забил 7 голов.
- В составе сборной Украины Миколенко провел 21 матч, в том числе играл на Евро-2020.
- В составе "Динамо" Миколенко один раз становился чемпионом Украины, дважды выигрывал Кубок страны и трижды Суперкубок.