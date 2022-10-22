Команда Юргена Клоппа в третий раз потерпела поражение в текущем сезоне АПЛ.

"Ливерпуль" в 13-м туре чемпионата Англии сенсационно уступил "Ноттингем Форест".

Команда Юргена Клоппа в третий раз потерпела поражение в текущем сезоне АПЛ. "Лесники" всего второй раз в сезоне победили - после этого неожиданного триумфа они поднялись с последнего места на предпоследнее (19-е) и имеют 9 очков в активе.

Ноттингем Форест - Ливерпуль - 1:0

Гол: Авони, 55

Ноттингем: Хендерсон, Орье, Кук, Маккена, Уильямс (Лоди, 73), Фройлер, Куяте (Мангала, 80), Йейтс, Гиббс-Уайт, Лингард (Джонсон, 64), Авони (Уорралл, 64)

Ливерпуль: Алиссон, Милнер (Александер-Арнольд, 62), Гомес, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Элиотт, Джонс, Салах, Карвальо (Хендерсон, 62), Фирмино (Окслейд-Чемберлен, 76)

Видео обзор матча

В позапрошлом туре "Ливерпуль" выиграл у "Манчестер Сити" благодаря голу Салаха.

АПЛ: турнирное положение команд