"Ливерпуль" в 13-м туре чемпионата Англии сенсационно уступил "Ноттингем Форест".
Команда Юргена Клоппа в третий раз потерпела поражение в текущем сезоне АПЛ. "Лесники" всего второй раз в сезоне победили - после этого неожиданного триумфа они поднялись с последнего места на предпоследнее (19-е) и имеют 9 очков в активе.
Ноттингем Форест - Ливерпуль - 1:0
Гол: Авони, 55
Ноттингем: Хендерсон, Орье, Кук, Маккена, Уильямс (Лоди, 73), Фройлер, Куяте (Мангала, 80), Йейтс, Гиббс-Уайт, Лингард (Джонсон, 64), Авони (Уорралл, 64)
Ливерпуль: Алиссон, Милнер (Александер-Арнольд, 62), Гомес, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Элиотт, Джонс, Салах, Карвальо (Хендерсон, 62), Фирмино (Окслейд-Чемберлен, 76)
Видео обзор матча
В позапрошлом туре "Ливерпуль" выиграл у "Манчестер Сити" благодаря голу Салаха.
АПЛ: турнирное положение команд
- Лондонский "Арсенал" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе "канониров" 27 набранных очков после 10 сыгранных матчей.
- Вторая и третья позиция за "Манчестер Сити" и "Тоттенхэмом" - у которых по 23 очка. На четвертую позицию в турнирной таблице поднялся "Челси" - 20 баллов.
- "Ливерпуль" занимает 7-ю строчку с 16 очками. "Манчестер Юнайтед" с 19 баллами забрался на 5-ю позицию.