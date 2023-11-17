Обладателем престижной награды стал игрок "Реала" Джуд Беллингем.

Футболист мадридского "Реала" и сборной Англии Джуд Беллингем стал обладателем награды "Golden Boy-2023" - приза, который ежегодно вручается лучшему молодому футболисту Европы (в возрасте до 21 года).

Об этом сообщает издание Tuttosport, которое вручает награду с 2003 года. Свой приз англичанин получит 4 декабря на специальной церемонии в Турине.

Сообщается, что Беллингем набрал 97% голосов. В голосовании хавбек "Реала" опередил таких статусных оппонентов как Джамал Мусиала ("Бавария"), Расмус Хойлунд ("Манчестер Юнайтед"), Леви Колвилл ("Челси"), а также 16-летнего Ламина Ямала из "Барселоны" и многих других.

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Напомним, ранее авторитетный журнал France Football признал Джуда Беллингема лучшим молодым игроком года в мире.

В этом году Джуд Беллингем стал вице-чемпионом Германии в составе "Боруссии" Дортмунд и был признан лучшим игроком сезона в Бундеслиге.

Минувшим летом англичанин перешел в мадридский "Реал" за 103 миллиона евро. В текущем сезоне Джуд сыграл за "сливочных" 14 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 3 голевых передачи. В августе и октябре англичанин получал награду лучшему футболисту месяца в чемпионате Испании.

Добавим, что в 2022 году обладателем награды "Golden Boy" стал полузащитник "Барселоны" Гави. Также в разное время обладателями этой награды становились Лионель Месси, Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанд, Поль Погба и другие.

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