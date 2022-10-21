Обладателем награды стал испанский полузащитник "Барселоны".

Полузащитник "Барселоны" Гави стал обладателем награды "Golden Boy", которая ежегодно вручается лучшему молодому футболисту Европы (в возрасте до 21 года).

18-летний футболист - второй подряд представитель каталонцев, выигравший награду. В 2021 году ее получил Педри.

Награда Golden Boy вручается изданием Tuttosport с 2003 года. Свою награду Гави получит в ходе церемонии награждения 7 ноября в Турине.

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В этом году конкурентами Гави в борьбе за приз были Эдуардо Камавинга ("Реал" М), Джуд Беллингем ("Боруссия" Д), Джамал Мусиала ("Бавария") и другие.

Ранее France Football признал Гави лучшим молодым игроком года.

Добавим, что в 2019 году обладателем награды стал нападающий "Атлетико" Жоау Феликс, а в 2020 - Эрлинг Холанд.

Гави: полузащитник-вундеркинд

В свои 18 лет Гави уже имеет 12 матчей за национальную сборную Испании. В его активе один гол за "Фурию роху".

Гави дебютировал за сборную Испании в возрасте 17 лет и 62 дней и стал таким образом самым молодым игроком в истории национальной команды. Также он является самым молодым автором забитого гола за сборную Испании - 17 лет и 304 дня.

За "Барселону" Гави провел 44 поединка в рамках Ла Лиги и дважды отметился забитыми мячами.

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