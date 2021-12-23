Ольга Овдийчук забила лучший гол ЛЧ / фото fczh1.com
Гол нападающей "Жилстроя-1" Ольги Овдийчук признан лучшим мячом группового этапа женской Лиги чемпионов.
Как сообщает официальный сайт УЕФА, гол Овдийчук победил в голосовании болельщиков.
Свой гол Овдийчук забила ударом из-за пределов штрафной в выездном для "Жилстроя-1" матче 4-го тура против исландского клуба "Брейдаблик".
По итогам голосования Овдийчук опередила футболисток "Барселоны" Лике Мартинс и Фридолины Рольфе.
Гол украинки собрал больше половины всех голосов.
"Жилстрой-1": результаты в женской ЛЧ
- Украинский клуб выступал в одной группе с ПСЖ, "Реалом" и "Брейдабликом".
- "Жилстрой-1" занял третье место и не сумел пробиться в плей-офф.
- Украинская команда набрала 4 очка - все в матчах против "Брейдаблика" (0:0 и 2:0).