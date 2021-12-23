Ольга Овдийчук стала автором лучшего гола.

Гол нападающей "Жилстроя-1" Ольги Овдийчук признан лучшим мячом группового этапа женской Лиги чемпионов.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, гол Овдийчук победил в голосовании болельщиков.

Свой гол Овдийчук забила ударом из-за пределов штрафной в выездном для "Жилстроя-1" матче 4-го тура против исландского клуба "Брейдаблик".

По итогам голосования Овдийчук опередила футболисток "Барселоны" Лике Мартинс и Фридолины Рольфе.

Гол украинки собрал больше половины всех голосов.

"Жилстрой-1": результаты в женской ЛЧ