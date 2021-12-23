Гол нападающей "Жилстроя-1" Ольги Овдийчук признан лучшим мячом группового этапа женской Лиги чемпионов.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, гол Овдийчук победил в голосовании болельщиков.

Свой гол Овдийчук забила ударом из-за пределов штрафной в выездном для "Жилстроя-1" матче 4-го тура против исландского клуба "Брейдаблик".

По итогам голосования Овдийчук опередила футболисток "Барселоны" Лике Мартинс и Фридолины Рольфе.

Гол украинки собрал больше половины всех голосов.

"Жилстрой-1": результаты в женской ЛЧ

  • Украинский клуб выступал в одной группе с ПСЖ, "Реалом" и "Брейдабликом".
  • "Жилстрой-1" занял третье место и не сумел пробиться в плей-офф.
  • Украинская команда набрала 4 очка - все в матчах против "Брейдаблика" (0:0 и 2:0).