Егор Назарина забил прямым ударом со штрафного.

УЕФА представил номинантов на лучший гол 6-го тура группового этапа Лиги конференций, а также победителя.

Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

В число четырех претендентов на награду вошел полузащитник "Зари" Егор Назарина.

В матче против норвежского "Буде-Глимта" Назарина вколотил мяч в сетку дальним ударом со штрафного.

По итогам голосования гол украинца был признан лучшим в туре.

В конкурентах у украинца были голы Риса Нельсона из "Фейеноорда", Ивана Шранца ("Славия" Прага) и Борхи Майораля ("Рома").

— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) December 10, 2021

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Лига конференций: итоги группового этапа

Лига конференций: результаты 6-го тура, итоговое положение команд.

Стало известно, кто продолжит борьбу в плей-офф турнира.

В 1/16 финала (стыковых матчах) сыграют восемь команд, занявших вторые места в своих группах Лиги конференций, а также восемь команд, ставших третьими в Лиге Европы. В 1/8 финала победители присоединятся к восьми командам, которые заняли первые места в своих группах ЛК. Жеребьевка 1/16 финала состоится 13 декабря, а плей-офф стартует в феврале 2022 года.

"Заря" финишировала на третьем месте в одной группе с "Ромой", "Буде-Глимтом" и ЦСКА (София) и покинула турнир.

Автор: Антон Дударь