Егор Назарина (в центре) забил со штрафного / фото ФК Заря
УЕФА представил номинантов на лучший гол 6-го тура группового этапа Лиги конференций, а также победителя.
Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.
В число четырех претендентов на награду вошел полузащитник "Зари" Егор Назарина.
В матче против норвежского "Буде-Глимта" Назарина вколотил мяч в сетку дальним ударом со штрафного.
По итогам голосования гол украинца был признан лучшим в туре.
В конкурентах у украинца были голы Риса Нельсона из "Фейеноорда", Ивана Шранца ("Славия" Прага) и Борхи Майораля ("Рома").
— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) December 10, 2021
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Лига конференций: итоги группового этапа
- Лига конференций: результаты 6-го тура, итоговое положение команд.
- Стало известно, кто продолжит борьбу в плей-офф турнира.
- В 1/16 финала (стыковых матчах) сыграют восемь команд, занявших вторые места в своих группах Лиги конференций, а также восемь команд, ставших третьими в Лиге Европы. В 1/8 финала победители присоединятся к восьми командам, которые заняли первые места в своих группах ЛК. Жеребьевка 1/16 финала состоится 13 декабря, а плей-офф стартует в феврале 2022 года.
- "Заря" финишировала на третьем месте в одной группе с "Ромой", "Буде-Глимтом" и ЦСКА (София) и покинула турнир.