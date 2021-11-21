До ЧМ осталось 365 дней / фото REUTERS
В Катаре состоялась торжественная церемония запуска часов, которые будут отсчитывать дни и минуты до начала чемпионата мира-2022.
Об этом сообщил официальный сайт ФИФА.
До старта мирового первенства, таким образом, осталось уже менее чем 365 полных дней.
Открытие часов стало финальным аккордом 30-минутной церемонии, которая включала в себя также шоу дронов.
Церемонию посетили президент ФИФА Джанни Инфантино и ряд других звездных гостей.
фото REUTERS
фото REUTERS
фото REUTERS
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ЧМ-2022: что известно
- 22-й мундиаль в истории пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.
- Чемпионат мира будет впервые проходить в Катаре и на Ближнем Востоке.
- Матчи чемпионата мира в Катаре будут принимать восемь стадионов. Финал пройдет на "Национальном стадионе" в Лусаиле.
- Турнир было решено провести осенью-зимой из-за сильной жары в Катаре в летний период.
- ЧМ-2022 будет последним чемпионатом мира с 32 командами-участницами. Далее турнир будет расширен до 48 участников.