Главный редактор журнала France Football Паскаль Ферре прокомментировал возможное вручение "Золотого мяча" форварду "Баварии" и сборной Польши Роберту Левандовски за 2020 год.
Ферре отреагировал на слова Лионеля Месси о том, что Левандовски должен получить "Золотой мяч", и допустил, что форварду могут вручить награду постфактум.
"Слова Месси красивы и умны. Но не нужно принимать поспешных решений. Мы можем подумать о вручении "Золотого мяча-2020" Левандовски, и в то же время мы должны уважать историю "Золотого мяча", основанную на выборе", - сказал Ферре.
"Мы не можем быть уверены в том, что Левандовски выиграл бы "Золотой мяч" в прошлом году. Мы не можем знать наверняка, потому что голосования не было. Но, честно говоря, у него были отличные шансы на победу в прошлом году", - добавил он, передает watson.de.
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Напомним, что в 2020 году, когда Левандовски считался главным фаворитом на "Золотой мяч", France Football решил не вручать награду из-за пандемии коронавируса.
После церемонии в этом году общественность возмутил тот факт, что Левандовски так и не получил награду.
"Золотой мяч-2021": итоги
- Обладателем "Золотого мяча" по итогам голосования стал Лионель Месси. Он уже в седьмой раз в карьере выиграл эту награду.
- Стало известно, сколько баллов получили Месси и Левандовски - отрыв получился незначительным.
- На церемонии "Золотой мяч-2021" Левандовски получил награду лучшему нападающему года.