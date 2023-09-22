Валерий Кривенцов подвел итоги поединка "Зари" против "Гента".

В четверг, 21 сентября, луганская "Заря" сыграла вничью против бельгийского "Гента" в рамках первого тура группового раунда Лиги конференций УЕФА.

Главный тренер луганского клуба Валерий Кривенцов прокомментировал результат этой встречи.

"Это был первый матч квалификации, поэтому, учитывая только формируемую турнирную таблицу, проигрывать нельзя было категорически. Команда эту задачу выполнила.

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По поводу игры - "Гент" в настоящее время является лидером бельгийского чемпионата. Команда демонстрирует активный, агрессивный, быстрый футбол, к которому мы были готовы. Можно считать, что результат положительный для нас, ребята активно работали в обороне, что не дало сопернику много играть у наших ворот. Было достаточно хороших моментов для реализации, но матч был достаточно шаткий - могли проиграть, а могли и победить.

В последние минут десять мои просьбы были о том, чтобы как можно выше от наших ворот встречать соперника, а также проводить контратаки. Рассчитывал на то, что замены смогут освежить нашу игру, усилить атакующий потенциал, но этого, прежде всего, и не хватило для конечного положительного результата. В итоге все же результат хороший, и я им доволен.

Конечно, мы надеялись и рассчитывали только на победу, но игра вносит свои коррективы. Пока играть в открытый, атакующий футбол с "Гентом" нам было тяжело. Поэтому результат, какой он есть.

Мы изучали соперника, посмотрели примерно девять поединков, старались как можно лучше изучить стиль их игры, а также рассматривали отдельных игроков. Была установка играть в активный футбол, но пока к открытому футболу с таким соперником мы были не готовы", - приводит слова Кривенцова пресс-служба "Зари".

Напомним, матч "Зари" против "Гента" завершился вничью со счетом 1:1. В составе украинского клуба гол забил Эдуардо Герреро.

В следующем туре группового раунда Лиги конференций "Заря" сыграет против исландского клуба "Брейдаблик". Матч состоится 5 октября.

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