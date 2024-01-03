"Валенсия" в 19-м туре чемпионата Испании разбила "Вильярреал".

Во вторник, 2 января, "Валенсия" обыграла "Вильярреал" (3:1) в рамках 19-го тура чемпионата Испании по футболу.

Один из голов "летучих мышей" в этой игре забил украинский нападающий Роман Яремчук.

Главный тренер "Валенсии" Рубен Бараха прокомментировал победу своих подопечных и высказался о выступлении Романа Яремчука.

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"Мы все сыграли хорошо, в том числе и Роман Яремчук, который отметился голом. Мы можем стать сильнее, если будем конкурентноспособным коллективом.

Никто из игроков ротации не сдался - они показали серьезное отношение к делу. Есть пример, когда для уверенности был необходим гол от нападающего. Я уверен, что Яремчук вырастет.

Я доволен тем, как команда соревнуется. Бывают моменты, когда мы не побеждаем, но все же делаем все хорошо. Оценку делаю по игре с "Вильярреалом". Две победы подряд всегда позитивно, потому что это придает нам уверенности. Если мы будем соревноваться так же, как в этой игре, мы будем близки к тому, чтобы выиграть больше матчей.

Матч с "Вильярреалом" был зрелищным, и я рад, что болельщики смогли получить от игры удовольствие, потому что на днях на тренировку пришло 15 000 человек. Их энергия заряжает нас.

Приближается Кубок Испании. Наша цель как клуба - выступить на каждом турнире по максимуму. Но позвольте мне насладиться сегодняшним вечером. Кубок сложный, и мы, как и все, постараемся пройти в следующий этап", - приводит слова Рубена Барахи издание As.

Добавим, что гол против "Вильярреала" стал дебютным для Романа Яремчука в чемпионате Испании. Ранее украинский нападающий забил один гол за "Валенсию" в поединке Кубка Испании против "Аросы" (1:0).

После 19-ти туров "Валенсия" с 26 очками идет на девятом месте в турнирной таблице Ла Лиги. 7 января "летучие мыши" сыграют матч 1/16 финала Кубка Испании против "Картахены".

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