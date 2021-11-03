Роберто Де Дзерби дал комментарий после поражения "горняков" в Мадриде.

Наставник "Шахтера" Роберто Де Дзерби поделился впечатлениями после поражения мадридскому "Реалу" в 4-м туре группового раунда ЛЧ (2:1).

Слова итальянца приводит официальный Ютуб-канал донецкого клуба.

"Сегодня мы очень хорошо сыграли. Но и против "Интера" мы играли очень хорошо, и в первом тайме с "Реалом". Футбол зависит от эпизодов: в Киеве мы пропустили автогол, второй мяч - наша ошибка после аута. С "Шерифом" мы пропустили два очень нелепых мяча, допустив ошибки в ключевых позициях, откуда соперник провел контратаки. В целом мы уже провели хорошие матчи в Лиге чемпионов", - сказал итальянский специалист.

"Сейчас у нас есть три важные вещи, которые мы должны делать, чтобы в следующих сезонах выступать лучше в Лиге чемпионов. Во-первых, необходимо победить в чемпионате Украины, потому что в прошлом сезоне "Шахтер" не стал чемпионом - закончил на втором месте. Во-вторых, важен прогресс наших молодых футболистов, таких как Мудрик, Бондаренко, Судаков, Фернандо, Маркос Антонио, Витао, Трубин и других. И третье - трансферы, особенно на тех позициях, где нам нужны скорость и техника, чего на данный момент не хватает", - добавил Де Дзерби.

"Мы сыграли очень качественный поединок на "Сантьяго Бернабеу". Обидно, что уезжаем отсюда очень злыми, без очков, потому что мы играли прекрасно", - подвел итоги Роберто.

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"Реал" забил свой 1000-й и 1001-й гол в истории Лиги чемпионов. Удалось это Кариму Бензема.

Бензема стал четвертым футболистом в истории турнира, которому покорилась отметка в 75 забитых мячей. Больше него забивали в самом престижном соревновании лишь Лео Месси, Криштиану Роналду и Роберт Левандовски.

Положение команд в группе D: "Реал" - 9 очков, "Интер" - 7, "Шериф" - 6, "Шахтер" - 1.

Гол Фернандо стал первым для украинских команд в текущем розыгрыше ЛЧ.

В 5-м туре "Шахтер" 24-го ноября сыграет против "Интера" в Италии.

Автор: Артем Будрин