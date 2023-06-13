Сборная Германии не смогла одержать победу в 1000-м матче в своей истории.

В понедельник, 12 июня, состоялся товарищеский поединок между сборными Германии и Украины.

Команды устроили настоящую голевую феерию на стадионе "Везерштадион", забив на двоих шесть голов.

Главный тренер немецкой сборной Ханс-Дитер Флик прокомментировал результат поединка.

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"Игра продемонстрировала текущее состояние нашей команды. Мы хорошо начали, забили быстрый мяч, чувствовали поддержку болельщиков, а затем допустили индивидуальные ошибки, которые привели к головам в наши ворота.

Нам следует много работать, и мы знаем, что это длительный процесс. Важно, что в игре с сильным соперником мы проявили характер. Мы создавали моменты, но не реализовывали их", - приводит слова Флика официальный сайт УАФ.

Напомним, игра сборных Германии и Украины завершилась вничью со счетом 3:3. В составе Бундестим голами отличились Фуллькруг, Хаверц и Киммих. За "сине-желтых" два мяча забил Виктор Цыганков, еще один гол в активе Мудрика.

Добавим, что это была юбилейная 1000-я игра в истории сборной Германии. Первый матч Бундестим сыграла в 1908 году против Швейцарии.

Также игра против немецкой сборной стала дебютной для главного тренера национальной команды Украины Сергея Реброва.

Напомним, в июне у сборной Украины запланированы еще два официальных поединка в рамках отбора на ЧЕ-2024 по футболу. 16 июня "сине-желтые" в гостях сыграют против Северной Македонии, а 19 июня в номинально домашнем матче встретятся с Мальтой.

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