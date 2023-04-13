Превзошел легендарного Висенте Дель Боске.

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти установил уникальное достижение в Лиге чемпионов благодаря победе сливочных над "Челси" в первом матче 1/4 финала текущего розыгрыша турнира.

Как сообщает статистический портал Opta, эта победа для итальянского тренера стала уже 35-й во главе королевского клуба в ЛЧ. Таким образом он стал тренером с лучшим показателем побед в роли наставника "Реала".

Предыдущим рекордсменом был испанский специалист Висенте Дель Боске, который за 60 матчей одержал со сливочными 34 победы.

Видео дня

Для превосходства показателя Дель Боске итальянский тренер Анчелотти потребовалось 47 матчей. Помимо 35 побед, "Реал Мадрид " под руководством Карло четыре раза сыграл вничью и восемь раз проиграл.

Однако у обоих этих легендарных тренеров одинаковый показатель по количеству добытых трофеев Лиги чемпионов. Дель Боске побеждал с "Реалом" в самом престижном континентальном турнире Старого Света в 2000-м и 2002-м годах, а Анчелотти – в 2014-м и 2022-м годах.

Всего сливочные одержали 14 побед в Лиге чемпионов – это рекордный показатель. Ближайший преследователь мадридцев – это "Милан", у которого семь трофеев.

Анчелотти возглавляет "Реал" с лета 2021-го. Это его второй срок работы во главе мадридцев. Текущий контракт итальянского тренера действует до конца июня 2024-го года.

Отметим, что в первом поединке четвертьфинала против "Челси" подопечные Карло Анчелотти взяли верх над соперником со счетом 2:0. Ответный матч запланирован на вторник 18 апреля в Лондоне. Победитель этой пары в полуфинале встретится с сильнейшей командой дуэта "Манчестер Сити" – "Бавария". В первом матче английский коллектив одержал победу над немецким со счетом 3:0.

Вас также могут заинтересовать новости: