Маурисио Почеттино считает, что его команда заслужила победу в игре против "Ноттингема".

В субботу, 2 сентября, лондонский "Челси" сенсационно проиграл "Ноттингему" в рамках четвертого тура АПЛ.

Главный тренер "синих" Маурисио Почеттино прокомментировал провальную игру своих подопечных. По мнению аргентинского специалиста, его команда заслужила победу в этой встрече.

"Мы разочарованы, потому что сделали все, чтобы попытаться получить противоположный результат, но футбол заключается в том, чтобы не делать ошибок. А мы допустили одну и поплатились за это.

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Мы создали много моментов, но не забили. АПЛ очень конкурентная, и если ты не забиваешь, то выиграть будет тяжело.

Соперник не создал много моментов, мы пропустили из-за собственной ошибки. Эта игра должна была закончиться победой, но нам нужно быть более хладнокровными перед воротами. Не забили, поэтому и не выиграли.

Поздравляем "Ноттингем", но мы разочарованы, потому что не смогли сломать их низкий блок", - приводит слова Почеттино Football London.

Лондонский "Челси" провально начал новый сезон АПЛ. Ранее "синие" сыграли вничью с "Ливерпулем" (0:0), проиграли "Вест Хэму" (1:3) и победили "Лутон" (3:0). С 4 баллами в активе команда Маурисио Поччетино занимает 11-е место в турнирной таблице.

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