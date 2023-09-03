"Челси" проиграл второй матч подряд в чемпионате Англии.

В субботу, 2 сентября, состоялся поединок четвертого тура Английской Премьер-лиги, в котором "Челси" играл против "Ноттингема".

Игра проходила на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне и завершилась сенсационным поражением хозяев поля со счетом 0:1.

Первый тайм этого матча завершился без забитых голов. На старте второй половины встречи "Ноттингем Форест" вышел вперед - гол после передачи Тайво Авонии забил Энтони Эланга.

На 84-й минуте встречи форвард "Челси" Николас Джексон мог сравнять счет, но из убойной позиции пробил выше ворот. Таким образом, гости, пребывавшие в статусе аутсайдера, добыли неожиданную победу в этом матче.

"Челси" - "Ноттингем Форест" - 0:1

Гол: Эланга, 48

Обзор матча:

Украинский хавбек Михаил Мудрик вышел на поле во втором тайме, но команде не помог. При этом украинец получил низкую оценку за свои действия. Статистический портал WhoScored поставил Мудрику 5,9 балла. Стоит отметить, что при выходе на замену игрок сразу же получает 6,0 балла.

Победа в этой игре позволила "Ноттингему" набрать шесть очков и подняться на девятое место в турнирной таблице. В активе лондонского "Челси" четыре очка и 11-я строчка.

В следующем туре АПЛ "Челси" сыграет против "Борнмута", а "Ноттингем" встретится с "Бернли".

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