"Бенфика" стартовала в Лиге чемпионов с поражения от "Зальцбурга".

В среду, 20 сентября, лиссабонская "Бенфика" проиграла австрийскому "Зальцбургу" в рамках первого тура группового раунда Лиги чемпионов-2023/24.

Главный тренер "орлов" Рогер Шмидт прокомментировал результат встречи. Специалист отметил, что результатом он не доволен, однако гордится своими подопечными.

"Плохой старт игры? Нет, это не было решающим, потому что у нас оставалось еще около 80 минут. На мой взгляд, мы показали менталитет. По тому, как мы играли после этого, казалось, что у нас 11 игроков. Я думаю, что мы создали много моментов. Мы практически все предотвратили.

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Результат нас не устроил, но я должен был сказать своим игрокам, чтобы они верили до последней секунды. Я горжусь ими. Это часть футбола - принимать историю этой игры, смотреть вперед и показывать хорошую реакцию. Очевидно, что игроки отдавали все силы на поле. Даже после того, как счет стал 2:0, у нас были шансы. Но, в конце концов, мы должны признать, что это был не наш день с точки зрения забитых мячей", - приводит слова Шмидта официальный сайт УЕФА.

Отметим, что ворота "Бенфики" в этой игре защищал украинский голкипер Анатолий Трубин. Он "привез" пенальти в собственные ворота на 2-й минуте встречи и заработал желтую карточку.

За игру против "Зальцбурга" статистический портал WhoScored поставил Трубину 5,9 балла. Это вторая худшая оценка среди игроков обеих команд. Ниже оценку получил только защитник "Бенфики" Антониу Силва, который был удален на 13-й минуте.

Добавим, что в следующем туре Лиги чемпионов "Бенфика" сыграет против миланского "Интера". Встреча состоится 3 октября.

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