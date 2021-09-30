Юлиан Нагельсман считает, что киевляне были бы в середине таблицы.

Главный тренер "Баварии" Юлиан Нагельсман, подводя итоги матча с "Динамо", поделился своим мнением о том, на каком месте киевляне могли бы финишировать в чемпионате Германии.

Специалиста цитирует dynamo.kiev.ua.

"Думаю, в Бундеслиге "Динамо" было бы на десятом месте", - отметил Нагельсман.

"Они хорошо играли, но нам удалось все сделать на футбольном поле", - подчеркнул тренер, говоря о матче.

Также он рассказал, почему "Бавария" шла в атаку на протяжении всего матча с "Динамо":

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"Команда хотела играть надежно в защите, на ноль, не пропускать. Мы стремились все время идти в атаку и забивать. Команда была очень мотивированной".

"Бавария" - "Динамо": итоги матча

"Динамо" в гостях проиграло "Баварии" со счетом 0:5.

После двух туров у "Динамо" - 1 очко, киевляне занимают третье место в группе Е.

"Бавария" набрала 6 очков и возглавляет таблицу группы Е. У "Бенфики" - 4 очка, у "Барселоны" - 0.

Киевляне повторили свое самое крупное поражение в еврокубках. В предыдущий раз они проиграли со счетом 0:5 "Челси" в Лиге Европы 2018-2019.

"Динамо" не забило во втором подряд матче ЛЧ.

Автор: Антон Дударь