Главный тренер "Баварии" Юлиан Нагельсман, подводя итоги матча с "Динамо", поделился своим мнением о том, на каком месте киевляне могли бы финишировать в чемпионате Германии.
Специалиста цитирует dynamo.kiev.ua.
"Думаю, в Бундеслиге "Динамо" было бы на десятом месте", - отметил Нагельсман.
"Они хорошо играли, но нам удалось все сделать на футбольном поле", - подчеркнул тренер, говоря о матче.
Также он рассказал, почему "Бавария" шла в атаку на протяжении всего матча с "Динамо":
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"Команда хотела играть надежно в защите, на ноль, не пропускать. Мы стремились все время идти в атаку и забивать. Команда была очень мотивированной".
"Бавария" - "Динамо": итоги матча
- "Динамо" в гостях проиграло "Баварии" со счетом 0:5.
- После двух туров у "Динамо" - 1 очко, киевляне занимают третье место в группе Е.
- "Бавария" набрала 6 очков и возглавляет таблицу группы Е. У "Бенфики" - 4 очка, у "Барселоны" - 0.
- Киевляне повторили свое самое крупное поражение в еврокубках. В предыдущий раз они проиграли со счетом 0:5 "Челси" в Лиге Европы 2018-2019.
- "Динамо" не забило во втором подряд матче ЛЧ.